Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на армяно-грузинской границе

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 у границы Армении и Грузии

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в воскресенье вечером неподалеку от армяно-грузинской границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на территориальную службу сейсмозащиты МВД Армении. Эпицентр находился в восьми километрах юго-восточнее села Бавра, примерно в 170 км от Еревана.

Сейсмологи отмечают, что очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км, а интенсивность в эпицентре достигла 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в Лорийской и Ширакской областях республики с силой 4-5 баллов.

Армения расположена в одной из самых сейсмоактивных зон региона. Самое разрушительное землетрясение последних десятилетий произошло в республике 7 декабря 1988 года. Тогда в течение 30 секунд были полностью уничтожены город Спитак и частично разрушены Ленинакан (Гюмри), Кировакан (Ванадзор), Степанаван, а также множество сел. По официальным данным, стихия унесла жизни 25 тыс. человек, 140 тыс. получили ранения, более полумиллиона жителей остались без крова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 октября МВД Турции заявило, что в результате послежнего землетрясения пострадали 26 человек. Власти подсчитали разрушения зданий после подземных толчков магнитудой 6,1.

Ранее жителей Стамбула испугало землетрясение магнитудой 3,7, эпицентр которого находился в Черном море.