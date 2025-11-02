ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового

Tекст: Мария Иванова

При этом были уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура».

За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых автомобиля.

В целом подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Белицкого, Вольного, Гришино, Котлино, Родинского в Донецкой народной республике (ДНР), Ивановки и Новоподгорного в Днепропетровской области.

В Красноармейске (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

Завершается зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино. Все боевики уничтожены.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освободив 26 зданий.

За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 140 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин «Казак», перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Искрисковщины, Кондратовки, Павловки и Садков в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Двуречанским и Окопом.

ВСУ при этом потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Иванополья, Константиновки, Северска, Славянска и Резниковки в ДНР.

Противник потерял до 120 военнослужащих, немецкий танк Leopard, семь бронемашин. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, три склада матсредств и склад с горючим.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Даниловки, Орестополя, Тихого в Днепропетровской области, Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в воскресенье пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском.

Накануне в Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ.

В субботу в Минобороны сообщали, что ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.