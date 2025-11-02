С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
«Ненавидящий все русское» представитель ЕС прибыл в Екатеринбург
Представитель ЕС Жослен Гиттон, крайне негативно относящийся к России, прибыл в Екатеринбург, пишет RT со ссылкой на источник.
Жослен Гиттон, крайне отрицательно относящийся к России представитель Евросоюза, прибыл в Екатеринбург, пишет РИА «Новости» со ссылкой на RT. По сообщениям RT, дипломат прибыл туда из Тюмени, где он встречался с лицами, критикующими политику российских властей, а также пытался привлечь новых сторонников.
В публикации RT уточняется, что следующим пунктом визита Гиттона с большой вероятностью станет Челябинск. Его сопровождает советник бельгийского посольства Рубен Ван Опстале.
В материале обсуждается, что поездки дипломата проходят под дипломатическим прикрытием, что дает возможность осуществлять перевозку средств без проверки. «Дипломатическое прикрытие – идеальный шанс перевозить деньги без досмотров», отмечает RT.
Ранее Гиттон служил сотрудником представительства ЕС на Украине. По информации телеканала, он свободно говорит по-русски, а в ряде источников в Сети его называют националистом, «ненавидящим все русское».
