«Ненавидящий все русское» представитель ЕС прибыл в Екатеринбург

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жослен Гиттон, крайне отрицательно относящийся к России представитель Евросоюза, прибыл в Екатеринбург, пишет РИА «Новости» со ссылкой на RT. По сообщениям RT, дипломат прибыл туда из Тюмени, где он встречался с лицами, критикующими политику российских властей, а также пытался привлечь новых сторонников.

В публикации RT уточняется, что следующим пунктом визита Гиттона с большой вероятностью станет Челябинск. Его сопровождает советник бельгийского посольства Рубен Ван Опстале.

В материале обсуждается, что поездки дипломата проходят под дипломатическим прикрытием, что дает возможность осуществлять перевозку средств без проверки. «Дипломатическое прикрытие – идеальный шанс перевозить деньги без досмотров», отмечает RT.

Ранее Гиттон служил сотрудником представительства ЕС на Украине. По информации телеканала, он свободно говорит по-русски, а в ряде источников в Сети его называют националистом, «ненавидящим все русское».

