    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию
    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 13:14 • Новости дня

    Чернышенко назвал новые приоритеты экономического сотрудничества с Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наращивание поставок природного газа по новым маршрутам стало одним из приоритетов для дальнейшего развития экономических связей между Россией и Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании 29-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в рамках рабочего визита в КНР.

    По его словам, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам выделяется как одно из самых перспективных направлений в сотрудничестве между Россией и Китаем, передает ТАСС. Чернышенко отдельно поблагодарил вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна за значительный вклад в развитие двусторонних договоренностей.

    Вице-премьер подчеркнул важность совместной работы над открытием китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, а также топливных пеллет. Он отметил, что расширение экспорта газа рассматривается как приоритет, тем более, что данный вопрос уже обсуждался на уровне обеих стран.

    Чернышенко также обратил внимание на развитие совместных проектов промышленной кооперации – в автомобилестроении, лесопромышленном комплексе и направлении добычи и переработки редкоземельных металлов. По его словам, эти секторы открывают новые возможности для роста товарооборота.

    Еще одним важным аспектом взаимного диалога становятся культурные инициативы. В Китае регулярно проходят фестивали-ярмарки «Сделано в России» с выступлениями артистов и спортсменов. В августе в Пекине состоялась такая большая ярмарка накануне визита главы государства Владимира Путина, рассказал Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах включить крупнейший китайский порт Нинбо в торговые проекты России и Китая. Российские власти развивают сотрудничество с Китаем для увеличения грузооборота между странами. Стороны планируют расширить перевозки за счет использования инфраструктуры порта Нинбо.

    1 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Красноармейске (украинское название – Покровск), стали складывать оружие и переходить на сторону противника, о чем сообщили пленные, чти показания предоставило Минобороны России.

    Украинские военнослужащие, находившиеся в окружении в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться российским силам, передает ТАСС.

    Минобороны России предоставило показания одного из пленных – Вячеслава Кревенко. Он заявил, что командование давно покинуло военнослужащих, вследствие чего он с сослуживцем пытался организовать оборону в частном доме, но позднее решил сложить оружие. По его словам, «командир нас давно бросил», а сопротивление перестало иметь смысл из-за предательства офицеров.

    «Потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», – сказал Кревенко.

    Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко рассказал о событиях последней недели перед пленением в Красноармейске.

    Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

    На Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.

    1 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США

    @ Ирина Усольцева/VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава пропавшей в сентябре красноярской семьи Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе, сообщают СМИ.

    Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.

    После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.

    Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.

    Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    1 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    @ IMAGO/Michael Gstettenbauer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие клиенты из России и Белоруссии получили письма от банка Revolut с требованием предоставить вид на жительство или гражданство Евросоюза для продолжения банковского обслуживания.

    В случае отсутствия этих документов банк уведомил о закрытии счетов до конца года, передает «Фонтанка». Цитируя сообщение банка, клиенты сообщают, что им запрещено пополнять баланс, расплачиваться картой, снимать наличные и осуществлять переводы через систему Revolut до выполнения требований.

    Компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Revolut позволял открывать счета на долгосрочной визе, он популярен среди мигрантов из России и Белоруссии. Основной причиной ужесточения мер банк назвал 19 пакет санкций Евросоюза, который якобы запрещает финансовые услуги гражданам России и Белоруссии без европейского гражданства или ВНЖ.

    Британские СМИ отмечают, что в официальных разъяснениях Евросоюза такие меры не упоминались напрямую, а санкции охватывали лишь работу с российскими банками и платежными системами.

    В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.

    2 ноября 2025, 03:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия заинтересована в стабильности между Венесуэлой и США и поддерживает контакты с Каракасом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось в мирном русле, и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций. Мир и так полон конфликтных ситуаций. Новые конфликтные ситуации не нужны», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он прокомментировал публикацию Washington Post, где заявлялось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обращался к Москве с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов из-за военного давления со стороны США.

    По словам представителя Кремля, Россия внимательно следит за происходящим в Венесуэле. Также Песков подтвердил наличие регулярных контактов между Москвой и Каракасом, напомнив о различных договорных обязательствах между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    1 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперты поспорили о целях провальной операции ГУР в Красноармейске

    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то, что российским военным удалось сорвать планы противника, стоит ожидать, что Украина попытается предпринять новую вылазку в Красноармейск, чтобы эвакуировать офицеров НАТО из города. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС РФ пресекли высадку сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска.

    «Проведенная ГУР МО Украины высадка десанта к северо-западу от Красноармейска (Покровска) преследовала, на мой взгляд, одну цель – эвакуировать высокопоставленных офицеров стран НАТО. Их гибель приведет к осложнению отношений между Киевом и Западом, а попадание в плен станет очередным наглядным доказательством участия Европы в конфликте», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Выбор вертолета в качестве средства доставки сил понятен: они могли пройти на предельно малых высотах. Радиолокационные станции там не используются, потому что в ходе активных боевые действия ее тут же уничтожат. Но ВС РФ отлично отработали встречу противника. Расслабляться, однако, рано. Украина будет пытаться вывезти специалистов НАТО и дальше», – подчеркнул эксперт.

    Впрочем, есть и другие версии того, какие цели и задачи преследовал противник. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» полагают, что высадка десанта – это медийная операция. Эксперты отмечают, что Украина даже на четвертый год боевых действий не потеряла любовь к таким авантюрам. «Каждая заканчивалась примерно одинаково – большие потери при отсутствии результата», – напомнили аналитики.

    «Однако высадка под Покровск стала, пожалуй, квинтэссенцией таких действий. Вертолетный десант даже не в тыл, а прямо на передний край. В чистое поле. В условиях высокой активности БЛА. На самом «горячем» участке фронта. Все же интересно, на какой же исход при таких обстоятельствах рассчитывали в ГУР?», – риторически спросил «Рыбарь».

    «Проведенная ГУР Украины высадка десанта лишний раз доказывает, что если идиотские решения есть, то Киев использует их все без остатка», – соглашаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Если судить по опубликованным кадрам, спецназ высаживался в посадках к северу от города без какой-то четкой боевой задачи. После высадки бойцы метались, занимали то одно здание, то другое, явно демонстрируя отсутствие контроля над ситуацией», – описали они.

    «Это похоже не на военную операцию, а, скорее, на демонстрацию. Вероятно, Зеленский хотел показать, что его войска все еще могут двигаться по Покровску, пусть и с риском. И такой «пиар-десант» закончился бойней, поскольку закончиться ничем другим не мог», – акцентировали эксперты.

    «Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», – иронизирует военкор Александр Коц. Он констатирует: «операция «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» не задалась».

    «Спор о Покровске – в окружении там ВСУ или нет – Зеленский попытался разрешить привычным для себя способом. Он направил туда вертолеты со спецназом, чтобы отснять героическую картинку и убедить украинцев в том, что горстка спецназа в силах переломить дьявольскую технологичность нынешней войны. Но война, которая идет сейчас – это не голливудский фильм», – вторит член СПЧ Марина Ахмедова.

    «Конечно, Зеленский предполагал финал этого «кино» – украинский спецназ будет сожжен нашими дронами. Но в том-то и дело, что финал он и не собирался показывать украинцам. … То есть Зеленский по-прежнему воюет своими привычными профессиональными приемами актера. Это объясняет и его жестокость к украинцам. Элитный спецназ ВСУ сожгли. Ради чего? Ради сиюминутной картинки, о которой уже вечером никто не вспомнит?», – заключила Ахмедова.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР Украины в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. По данным Минобороны, украинский десант высадился в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», – сообщили в ведомстве.

    В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.

    Российские бойцы сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино ДНР, говорится в сводке Минобороны.

    Украинские СМИ сообщают, что операцией по высадке десанта руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk. Как отмечают эксперты, заброска группы по воздуху свидетельствует, что Красноармейск практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен.

    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    1 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Euroclear начал разблокировать активы россиян без лицензии американского OFAC

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С середины сентября российские инвесторы могут разблокировать активы в Euroclear без американской лицензии OFAC при отсутствии участия в сделке американских организаций, сообщил брокер, работающий по таким кейсам, а также подтвердил юрист Глеб Бойко.

    Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы инвесторов из России без необходимости получения лицензии американского OFAC, пишет РБК. Об этом сообщил брокер, работающий по таким кейсам, а также подтвердил юрист Глеб Бойко. По словам Бойко, об успешной разблокировке известно минимум в трех случаях у разных брокеров. Новый порядок согласовали с депозитарием около полутора месяцев назад.

    «Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке американских лиц Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для активов с американским происхождением», – подчеркнул Бойко. Для снятия ограничений требуется бельгийская лицензия Казначейства. Такие условия подходят большинству инвесторов.

    В пресс-службе Национального расчетного депозитария подтвердили получение разъяснений от Euroclear. Клиентов уведомили о новых возможностях, рассказали в НРД. При этом автоматического снятия блокировок не произойдет – решение принимается после внутреннего комплаенс-процедуры Euroclear по каждому кейсу.

    Письмо с подтверждением таких изменений по процедуре получили также юристы Delcredere. О схожих одобрениях заявили в BGP Litigation – их клиенты смогли добиться согласований по внутренним переводам заблокированных бумаг весной 2025 года. Однако реализация возможна была только с осени из-за технической замены брокера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов.

    Между тем Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии в вопросе конфискации оставшихся российских активов для предоставления кредитов на Украину до декабря.

    1 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.

    Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.

    Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.

    Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.

    По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.

    1 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду на заводе «Севмаш», была специально разработана для новейшего ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

    По словам Кравченко, АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Адмирал отметил, что проектирование и строительство лодки было полностью подчинено задачам оснащения такими комплексами, передает РИА «Новости».

    Кравченко также уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний займет не более полугода, учитывая актуальные требования и сроки.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Аналитик Борис Джерелиевский отметил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему скрытно двигаться на большой глубине.

    1 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытательный полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы текущего года.

    Первый полет опытного образца самолета «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 запланирован на конец 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник.

    Отмечается, что сразу после проведения испытательного полета начнется активная работа по сертификации новых комплектующих. В частности, Росавиация рассчитывает, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 завершится в первом квартале 2026 года.

    Получение сертификата типа на сам самолет «Байкал» также планируется в 2026 году. Разработчик подчеркивает, что применение отечественных компонентов позволит повысить независимость российского авиастроения и обеспечить создание полностью российского легкого многоцелевого воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от 10 до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    1 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Формирования «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказывается предпринимать попытки деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название – Покровск), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный в Telegram опубликовал снимки, на которых, по сообщениям украинской стороны, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) запечатлен «по пути, а позже и на позициях ВСУ на Красноармейском направлении».

    При этом, отметил Поддубный, украинский главнокомандующий Александр Сырский «игнорируя реальность, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова». «А вот боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов. Не складывается сегодня у хлопцев перемога. Даже медийная», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спецназ предпринял попытку высадиться с вертолета в районе окруженного Красноармейска. Вся группа украинских силовиков была ликвидирована. Украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали сдавать оружие. Высказываются версии, что главу ГУР могли специально подставить с операцией спецназа.

    1 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    Заслуженный учитель нашел нелогичность в идее ввести 12-летнее обучение в школах

    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Мы говорим о недостатке трудовых ресурсов, агитируем уходить после 9 класса в колледжи, а с другой стороны, пытаемся удлинить школьное образование», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя идею перевести школьников на 12-летку.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что прежде чем внедрять 12-летнее обучение в школах, необходимо оценить все риски. Для этого необходимо провести тщательный анализ и всестороннее общественное обсуждение.

    «Не вижу на данный момент причин, почему это надо делать. Мы говорим о недостатке трудовых ресурсов, агитируем уходить после десятого класса в колледжи, а с другой стороны, пытаемся удлинить школьное образование», – говорит Пратусевич.

    По его словам, ссылка на зарубежный опыт – некорректна, поскольку чаще всего обучение начинается с пяти, а в некоторых случаях и раньше, лет. Так, например, в США дети идут в первый класс в 5-6 лет, учатся 12 лет и заканчивают обучение в 17-18 лет. В Великобритании обучение начинается в пять лет и длится 13, а в северной Ирландии первоклашками становятся в четыре года.

    «За границей все происходит вместо детского сада, что не в нашей традиции. Хотя член ОП Владислав Гриб, который и высказал данную инициативу, именно это и предлагает: спустить первый класс на год раньше. Но это противоречит возрастной психологии, либо нужно существенно менять методику преподавания. В общем, позиция Минпросвещения кажется мне взвешенной», – заключил педагог.

    Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил о готовности России к переходу на 12-летнее школьное образование. Депутат Госдумы Нина Останина выразила мнение, что прежде чем обсуждать возможный переход на 12-летку в школах, следует сосредоточиться на улучшении качества образования.

    2 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Вооруженные силы России пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные снова предприняли попытку десантирования в этом районе, однако российские подразделения оперативно атаковали высаженную группу, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил: «ГУР снова пыталось высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые».

    Напомним, что накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    1 ноября 2025, 15:46 • Новости дня
    В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка отечественных грузовиков БАЗ получила необходимые сертификаты для старта массового производства и продаж, уровень локализации моделей превышает 90%.

    Одобрение типа транспортного средства и шасси получила вся линейка отечественных грузовиков бренда БАЗ, пишут «Известия».

    По данным издания, завод компании, расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), полностью готов к работе. Его площадь составляет 20,9 тыс. кв. м и позволяет выполнять все этапы, от разработки моделей до их испытания и выхода готовой техники. Как отмечено в сообщении, уровень локализации комплектующих в грузовиках превышает 90%.

    В 2026 году ожидается выпуск 600 единиц техники. За три года планируется довести объем производства до двух тыс. грузовиков в год. Линейка БАЗ будет представлена в виде трех моделей: самосвала, седельного тягача и бортовой платформы, все они оснащены независимой подвеской, колесной формулой 6х6 и выполнены по бескапотной схеме на отечественных комплектующих.

    Пресс-служба АО «Романов» сообщила: «Наши грузовики созданы для замены европейских аналогов, которые ушли с рынка. Они справятся и с бездорожьем, и с обычными дорогами». Таким образом, компания рассчитывает успешно занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель «КамАЗ» планирует через несколько лет выпустить беспилотный грузовой автомобиль, максимально близкий к серийному производству.

    1 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года, считает военкор Юрий Котенок.

    «Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается крайне неясной: сохраняется так называемый туман войны и отсутствует устойчивая связь. Также, по словам военкора, на территории города продолжаются ожесточенные столкновения малых групп военных, которые сопровождаются большими потерями с обеих сторон.

    Кроме того, Котенок рассказал, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в район Красноармейска с целью организации контрнаступления украинских войск на этом направлении.

    Ранее ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях на Красноармейском направлении.

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром». Кто он такой – и как быстро Евросоюз избавится от балласта в лице Каи Каллас? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

