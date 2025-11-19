Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путинзаявил о необходимости обучения отечественных ИИ-моделей российскими специалистами
Президент России Владимир Путин в ходе конференции AI Journey-2025 в Москве заявил о важности развития отечественных систем искусственного интеллекта.
Путин указал, что Россия должна иметь комплекс технологий и продуктов в сфере генеративного искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». В их число он включил фундаментальные и малые языковые модели для отдельных отраслей экономики.
По его словам, создание отечественных ИИ-моделей должно контролироваться российскими специалистами. «Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами, причем на всех этапах, включая проверку конечного продукта», – подчеркнул Путин.
По его словам , создание сложных систем такого уровня станет мощным импульсом для развития отечественной инженерной школы в данной сфера. «У нас должны быть уникальные компетенции по полному циклу формирования фундаментальных языковых моделей: от их создания и обучения до адаптации под задачи различных индустрий. Собственно говоря, по этому пути идут все страны, которые стремятся к обеспечению своего лидерства и независимости, своего суверенитета в этой сфере», – заявил глава государства.
Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Он также поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России.
Глава государства призвал ускорить ликвидацию барьеров для отечественных технологий.