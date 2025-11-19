Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Верховный суд сохранил оборотные штрафы для компаний за монопольно высокие цены
Президиум Верховного суда России вновь сохранил правовую позицию о применении оборотных штрафов – в процентах от выручки – к компаниям, занимающим доминирующее положение на рынке, за злоупотребление своим положением.
«Остаются в силе разъяснения, согласно которым оборотный штраф (в процентах от выручки) может быть назначен доминирующей на рынке компании-нарушителю, если ее целью явилось получение сверхвыручки за счет установления монопольно высокой цены на реализуемую продукцию», – заявили в Верховном суде, передает ТАСС.
В судебной инстанции также добавили, что отказ от такой практики и переход к фиксированным штрафам до 1 млн рублей создает стимулы для дальнейших нарушений, поскольку в случае незаконного завышения цен дополнительный доход может исчисляться миллиардами рублей, а санкция не сдерживает такие действия.
