Лавров предложил Пакистану обсудить неоднозначные события в ООН

Лавров предложил главе МИД Пакистана обсудить неоднозначные события в ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы тесно сотрудничаем в самых разных международных форматах. Это, конечно же, ШОС, которая проводит встречу в Москве. Это, конечно же, ООН, где в последнее время проходят весьма неоднозначные события, о чем я рассчитываю тоже с вами сегодня поговорить, учитывая, что Пакистан является непостоянным членом Совбеза», – сказал Лавров на переговорах, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что Россия и Пакистан продолжают развивать двусторонние отношения несмотря на сложную международную обстановку. По словам Лаврова, страны двигались навстречу друг другу на протяжении последних лет и имеют схожие позиции по большинству ключевых мировых вопросов.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Исламабадом строится на взаимном уважении и совпадении интересов на международной арене. Пакистан же остается непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что придаёт особое значение таким переговорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Пакистана в Москве сообщил, что план по визиту премьер-министра Шахбаза Шарифа в Россию находится в стадии проработки.