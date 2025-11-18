В Тюмени из-за чумы на карантин закрыт приют для животных

В приюте в Тюмени ввели карантин по чуме животных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Карантин по чуме плотоядных животных ввели в приюте для бездомных собак и кошек Тюмени. Запрет введен по распоряжению управления ветеринарии. Новый режим будет действовать не менее 30 дней после полного выздоровления или убоя последнего больного животного, пишет РИА «Новости».

Весь период карантина на территории приюта разрешается находиться только обслуживающему персоналу и представителям госветслужбы. Ввоз и вывоз восприимчивых к чуме плотоядных животных полностью запрещены, а также запрещены любые процедуры, которые могут передавать инфекцию, включая дегельминтизацию и татуировку.

Приют обязан соблюдать все противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные меры. Туда поступают животные после отлова бездомных собак и кошек на территории Тюмени, а также в Тюменском, Исетском и Нижнетавдинском округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у границы России в Монголии выявили патоген чумы.

Распространение чумы в России маловероятно благодаря усиленному контролю и мониторингу санитарной обстановки, сообщил Роспотребнадзор, комментируя ситуацию в США, где врачи зафиксировали первую с 2007 года смерть от легочной чумы.

В Америке пациент с легочной чумой поступил в больницу в тяжелом состоянии и скончался в день госпитализации. Природные очаги чумы в целом зарегистрировали в 15 штатах США.