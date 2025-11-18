Депутаты начали обсуждать закон о локализации автомобилей каршеринга

Tекст: Ольга Иванова

Законопроект о локализации автомобилей каршеринга сейчас находится на стадии обсуждения в правительстве и сможет «обрести реальные очертания» в 2026 году, сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что инициатива внесена, фиксируется диалог с профильными ведомствами.

Кутепов отметил, что власти понимают: каршеринг наиболее востребован в городах с населением более миллиона человек. Сейчас для дальнейшей проработки законопроекта требуется завершить сбор информации от регионов. По его словам, законодательная база уже наработана, при этом одной из целей будущего закона станет поддержка отечественного автопроизводства и индустрии каршеринга.

Сенатор напомнил, что закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта 2026 года. Комментируя новый порядок, Кутепов уточнил: «Если у людей есть автомобиль и разрешительная документация на его использование, то до окончания срока действия этого документа (до пяти лет) они смогут пользоваться машиной абсолютно легально».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг планирует расширить список автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси, к 1 марта 2026 года. Более 20 моделей автомобилей от шести отечественных брендов, включая Lada и «Москвич», признаны соответствующими новым требованиям локализации для работы в такси.



