Минпромторг сообщил о планах расширить перечень авто для работы в такси

Минпромторг: Список авто для работы с такси дополнят машинами Haval и Tenet
Список автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси, к 1 марта 2026 года планируется расширить, сообщили в Минпромторге.
В него добавят, в частности, модели Haval, Tenet, а также автомобили, выпускаемые на предприятии «Автотор», передает ТАСС.
«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе, за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», – сообщили в Минпромторге.
В ведомстве также уточнили, что требования закона о локализации такси не распространяются на сервисы аренды автомобилей с водителями.
«Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями», – подчеркнули в министерстве. Кроме того, изменения не затронут транспорт, уже работающий в такси, – такие автомобили смогут продолжить работу до конца срока своей эксплуатации.
