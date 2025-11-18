Эксперт оценил идею «сбора совести» для алкогольных и табачных компаний

Эксперт Шапкин оценил идею «сбора совести» для алкогольных и табачных компаний

Tекст: Татьяна Косолапова

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести в России «сбор совести» для алкогольных и табачных компаний. Согласно инициативе, ставка сбора составит 3% от выручки компаний. Соответствующее обращение депутат направил министру финансов Антону Силуанову.



«Нечто подобное я пытался делать в середине нулевых. Был фонд, правда, для добровольных пожертвований алкогольных компаний. Даже некоторые компании что-то дали в него. Но инициатива не приняла серьезного масштаба. Фонд закрыли. Но по сути, «платежи по совести» не должны по определению носить обязательный характер. Это все равно что благотворительность, носящая характер обязательного налога, с отчетностью и санкциями за не вовремя, не в полном объеме, сокрытие облагаемой базы и так далее», – говорит Шапкин.

Он подчеркивает, что вопрос о целевых налогах много раз поднимался в Госдуме. Министерство финансов и российское правительство всегда были против их введения. Исключение лишь составил единый социальный налог.

«Наше государство вообще против целевых налогов, например, на нужды здравоохранения, спорта и так далее. Идея в том, что расходная часть утверждается законом о бюджете и бюджетным кодексом. Просто расходных статей сотни. Сотни целевых налогов вводить с отдельной отчетностью будет, мягко говоря, неудобно», – поясняет эксперт.

С алкогольными и никотиновыми зависимостями, по его словам, такими мерами точно не справиться, тем более, что существуют и другие. Вылечить алкоголиков нельзя, можно только изолировать их от алкоголя. Похожая ситуация и с курением – как принудительно лечить народ от тяги к никотину неизвестно. Эксперт напоминает, что для этих целей в свое время придумали вейпы, но по итогу такая мера оказалась и очень дорогой, и не менее вредной.

«Есть закон об ограничении потребления алкоголя и закон об ограничении курения. Меры предусматривают экономическое стимулирование, в основном в виде штрафов, запретов. При этом бюджеты регионов получают акцизы и другие налоги. Я бы предложил бесплатно увеличить квоту на социальную рекламу с 5% сегодняшних до 15%. При этом по 5% строго отвел бы именно на антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду», – заключил Шапкин.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что с января по август текущего года на российском рынке зафиксировано значительное сокращение объемов реализации алкоголя, за исключением ликеро-водочных изделий. Розничная продажа спиртного за 8 месяцев снизилась на 11,4%.