Эксперт оценил идею «сбора совести» для алкогольных и табачных компаний

Эксперт Шапкин оценил идею «сбора совести» для алкогольных и табачных компаний
И правительство, и Минфин всегда выступали против введения любых целевых налогов, поэтому данная идея вряд ли будет поддержана, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя инициативу ввести в России «сбор совести» для производителей алкоголя и сигарет.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести в России «сбор совести» для алкогольных и табачных компаний. Согласно инициативе, ставка сбора составит 3% от выручки компаний. Соответствующее обращение депутат направил министру финансов Антону Силуанову.
«Нечто подобное я пытался делать в середине нулевых. Был фонд, правда, для добровольных пожертвований алкогольных компаний. Даже некоторые компании что-то дали в него. Но инициатива не приняла серьезного масштаба. Фонд закрыли. Но по сути, «платежи по совести» не должны по определению носить обязательный характер. Это все равно что благотворительность, носящая характер обязательного налога, с отчетностью и санкциями за не вовремя, не в полном объеме, сокрытие облагаемой базы и так далее», – говорит Шапкин.
Он подчеркивает, что вопрос о целевых налогах много раз поднимался в Госдуме. Министерство финансов и российское правительство всегда были против их введения. Исключение лишь составил единый социальный налог.
«Наше государство вообще против целевых налогов, например, на нужды здравоохранения, спорта и так далее. Идея в том, что расходная часть утверждается законом о бюджете и бюджетным кодексом. Просто расходных статей сотни. Сотни целевых налогов вводить с отдельной отчетностью будет, мягко говоря, неудобно», – поясняет эксперт.
С алкогольными и никотиновыми зависимостями, по его словам, такими мерами точно не справиться, тем более, что существуют и другие. Вылечить алкоголиков нельзя, можно только изолировать их от алкоголя. Похожая ситуация и с курением – как принудительно лечить народ от тяги к никотину неизвестно. Эксперт напоминает, что для этих целей в свое время придумали вейпы, но по итогу такая мера оказалась и очень дорогой, и не менее вредной.
«Есть закон об ограничении потребления алкоголя и закон об ограничении курения. Меры предусматривают экономическое стимулирование, в основном в виде штрафов, запретов. При этом бюджеты регионов получают акцизы и другие налоги. Я бы предложил бесплатно увеличить квоту на социальную рекламу с 5% сегодняшних до 15%. При этом по 5% строго отвел бы именно на антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду», – заключил Шапкин.
Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что с января по август текущего года на российском рынке зафиксировано значительное сокращение объемов реализации алкоголя, за исключением ликеро-водочных изделий. Розничная продажа спиртного за 8 месяцев снизилась на 11,4%.