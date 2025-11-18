В Госдуме предложили ввести «сбор совести» для производителей алкоголя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Даванков обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести специальный «сбор совести» для компаний, выпускающих или импортирующих алкоголь и табак, сообщает РИА «Новости». Согласно инициативе, ставка сбора составит 3% от выручки компаний.

В письме подчеркивается, что этот сбор должен быть целевым налогом на прибыль тех отраслей, деятельность которых способствует формированию массовых зависимостей, а средства пойдут на лечение таких зависимостей. Даванков отметил, что администрировать сбор предлагается через специальную структуру – государственный фонд или публично-правовую компанию.

По мнению вице-спикера, такие меры позволят сотням тысяч зависимых получить бесплатное квалифицированное лечение. Он уверен, что наличие сертификата на оплату позволит снять главный барьер и даст шанс на выздоровление любому, независимо от дохода.

Даванков считает, что введение сбора нацелено на снижение смертности и инвалидизации, связанных с алкоголем, табаком и наркотиками.

