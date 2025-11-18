Живущий в консульстве Австралии Бойков пожаловался на «тюремные» условия

Tекст: Алексей Дегтярев

Бойков заявил, что ему запрещено свободно передвигаться по зданию без охраны, отказывают в визитах и не позволяют крестить ребенка в консульстве, передает РБК со ссылкой на ABC.

Он добавил, что слышит угрозы о выселении, но сам уходить не намерен. «Позвоните в похоронное бюро, чтобы привезли катафалк. Я не уйду отсюда живым», – сказал Бойков.

Эти заявления прозвучали после отказа генконсула впустить к Бойкову депутата штата Новый Южный Уэльс Джона Раддика. Радику официально отказали в посещении по «мере безопасности» после его обращения по электронной почте. Политик сообщил, что его связывают с Бойковым дружеские отношения, завязавшиеся после мероприятий против пандемийных ограничений.

Бойков – потомок забайкальских казаков, в сентябре 2023 года стал гражданином России по указу президента Владимира Путина. Ранее он также занимал должности в казачьих организациях и был награжден за развитие связей между Россией и Австралией.

В 2022 году казачий атаман Николай Долуда в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Бойков отстаивал интересы России в недружественном государстве, и теперь Россия должна ему помочь.

Напомним, Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга.