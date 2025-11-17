Экс-госсекретарь США Помпео стал членом совета связанной с Миндичем Fire Point

Tекст: Вера Басилая

По данным AP, Помпео вошел в консультативный совет украинской компании Fire Point, производящей ракетные комплексы, передает ТАСС.

Компания связана с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого украинские и западные СМИ называют одним из ближайших соратников и финансовых партнеров Владимира Зеленского. Fire Point заявила о создании нового консультативного совета, куда помимо Помпео войдут еще три человека.

Главный технический директор компании Ирина Терех объяснила, что привлечение известных фигур поможет укрепить международную репутацию Fire Point и обеспечить соблюдение строгих корпоративных стандартов. Компания также открывает новый завод в Дании и заявляет о намерениях более чем удвоить объемы производства, расширив линейку за счет крылатых ракет, опробованных в бою.

В то же время за Fire Point продолжается общественный и антикоррупционный надзор. По информации Associated Press, украинские расследователи уже год изучают деятельность компании в рамках расследования масштабной коррупционной схемы на Украине. Критики указывают на возможные непрозрачные связи Миндича и исключительные условия для Fire Point в получении госконтрактов на вооружение.

Руководство Fire Point заверяет, что выполняет все требования военного положения Украины, и подчеркивает, что компании «нечего скрывать». Чтобы снять подозрения, по словам Терех, Fire Point поручила международной фирме провести внешний аудит всех финансовых и производственных процессов.

Фамилия Миндича звучит в ряде антикоррупционных расследований, в том числе связанных с оборонными закупками и деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины. В ноябре НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела, среди которых оказался Миндич, а Владимир Зеленский ввел против него и ряда ближайших соратников персональные санкции.

Украина ранее разъяснила Конгрессу США детали коррупционного дела в энергетике, связанного с Тимуром Миндичем.

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Белый дом не реагирует на этот коррупционный скандал на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция команды Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.