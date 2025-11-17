Экс-губернатор Рязанской области Любимова не смог добиться домашнего ареста

Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Tекст: Евгений Поздняков

«Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

«Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

«В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

«Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

«Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.