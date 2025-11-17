Экс-губернатор Рязанской области Любимова не смог добиться домашнего ареста

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Бывшему губернатору Рязанской области отказали в домашнем аресте, несмотря на аргументы авокатов, что он не сможет покинуть страну из-за европейских санкций и изъятого паспорта.
Как передает РИА «Новости», адвокаты экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова на заседании суда заявили, что их подзащитный не может скрыться, поскольку находится под санкциями Евросоюза, постоянно проживает в Москве, добровольно сложил полномочия сенатора и не располагает паспортом, который был изъят следствием. Защитники просили заменить арест в следственном изоляторе на домашний, однако суд отклонил ходатайство и оставил Любимова под стражей.
Согласно материалам дела, Любимову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК России – получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в период руководства Рязанской областью с 2017 по 2022 годы он получал взятки за покровительство и попустительство по службе.
Показания на Любимова дал ранее арестованный экс-вице-губернатор региона Игорь Греков, отбывающий 17 лет за мошенничество и взяточничество. Совет Федерации прекратил полномочия Любимова накануне его ареста по собственному заявлению, отмечается в материалах суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на следующий срок на пост главы региона.