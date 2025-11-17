  • Новость часаРоссийские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА
    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    12 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    17 ноября 2025, 03:42 • Новости дня

    Экс-губернатор Рязанской области Любимова не смог добиться домашнего ареста

    Экс-губернатору Рязанской области Любимову отказали в домашнем аресте, несмотря на санкции ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему губернатору Рязанской области отказали в домашнем аресте, несмотря на аргументы авокатов, что он не сможет покинуть страну из-за европейских санкций и изъятого паспорта.

    Как передает РИА «Новости», адвокаты экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова на заседании суда заявили, что их подзащитный не может скрыться, поскольку находится под санкциями Евросоюза, постоянно проживает в Москве, добровольно сложил полномочия сенатора и не располагает паспортом, который был изъят следствием. Защитники просили заменить арест в следственном изоляторе на домашний, однако суд отклонил ходатайство и оставил Любимова под стражей.

    Согласно материалам дела, Любимову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК России – получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в период руководства Рязанской областью с 2017 по 2022 годы он получал взятки за покровительство и попустительство по службе.

    Показания на Любимова дал ранее арестованный экс-вице-губернатор региона Игорь Греков, отбывающий 17 лет за мошенничество и взяточничество. Совет Федерации прекратил полномочия Любимова накануне его ареста по собственному заявлению, отмечается в материалах суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на следующий срок на пост главы региона.

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    Комментарии (22)
    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 05:54 • Новости дня
    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси, забив 902-ю шайбу

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский форвард Александр Овечкин установил новый исторический рекорд НХЛ по числу голов, забив в ворота «Нью-Джерси Девилз» 902-ю шайбу за свою карьеру.

    Овечкин забросил свою 902-ю шайбу в карьере во время домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз», передает РИА «Новости». Это достижение сделало его единоличным лидером по общему количеству голов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

    Гол был забит в присутствии болельщиков «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке клуба.

    На сегодняшний день 40-летний российский форвард вышел далеко вперед по числу шайб, обойдя прежнего рекордсмена Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами в 1487 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Теперь Овечкин занимает уникальное место в истории лиги, значительно опережая других игроков по общему числу заброшенных шайб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче, где «Вашингтон Кэпиталз» победили «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1. Овечкин набрасывает 901-й гол в чемпионатах НХЛ и 66-й раз забивает в пустые ворота. Forbes признает Овечкина самым ценным брендом среди российских спортсменов. Овечкин становится первой звездой дня НХЛ, оформив 900-й гол и приносит победу «Вашингтону» над «Сент-Луисом».

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 22:45 • Новости дня
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%

    Железняк: Уровень поддержки Зеленского упал ниже 20%

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют его «кошельком».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил со ссылкой на закрытые социологические исследования, что рейтинг Владимира Зеленского за неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%, передает ТАСС.

    По словам Железняка, впервые в украинской социологии уровень недоверия к Зеленскому значительно превысил уровень доверия.

    Железняк отметил: «У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%». Он также указал, что столь заметное падение произошло после вспыхнувшего коррупционного скандала и публикации так называемых «пленок Миндича» о коррупционных схемах при участии высших чиновников Украины. Источники своих данных Железняк не раскрыл.

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках операции «Мидас».

    Следственные действия проходили у бизнесмена Миндича, некоторых бывших и действующих министров, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который на момент событий возглавлял Министерство энергетики, и в компании «Энергоатом».

    Следствие считает Миндича координатором схемы, где были задействованы чиновники и крупные бизнесмены. В ходе расследования были обнародованы записи, на которых обсуждались схемы отмывания средств.

    Обвинения предъявлены ряду фигур, среди которых Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе схемы. Кроме того, обвинения выдвинуты бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который является другом и кумом Зеленского. Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский заявил в суде, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму под руководством Зеленского.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    В Харьковской области взяли в плен переодетого в гражданское военного ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Импорт пива из ЕС в Россию упал до исторического минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре импорт пива из Евросоюза в Россию снизился до рекордных минимумов за десять лет, отмечено сокращение от всех ключевых поставщиков.

    Россия в сентябре 2023 года снизила импорт пива из Евросоюза до 3 тыс. тонн, передает РИА «Новости». Это стало самым низким показателем с января 2015 года, когда объем поставок составлял 2,8 тыс. тонн. В два раза уменьшили объем закупки по сравнению с августом.

    Лидером по экспорту пива в Россию остается Германия, несмотря на падение продаж на треть – до 640 тонн. На втором месте Латвия с объемом 622 тонны, что также вдвое меньше предыдущего месяца.

    Чехия, некогда возглавлявшая список, продолжила сокращать поставки: ее экспорт упал в 3,6 раза и составил 555 тонн за сентябрь.

    В целом за девять месяцев 2023 года Россия ввезла из ЕС 47,1 тыс. тонн пива, что более чем вчетверо меньше аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что поправки о возвращении продажи пива на стадионах планируется рассмотреть до конца года.

    За январь–сентябрь 2025 года совокупные продажи пива в рознице в России снизились на 16,9%. В августе Чехия отправила в Россию партию пива на 2,2 млн евро, что стало годовым максимумом несмотря на введенные пошлины.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Франции по итогам авиаударов по Украине сделал заявление о намерении усилить давление на Россию.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне», передает РИА «Новости».

    Ранее минобороны Нидерландов пообещало Украине 200 млн евро на борьбу с БПЛА.

    Накануне в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 07:12 • Новости дня
    МФТИ пообещал увеличить набор студентов из Индии и Китая

    Tекст: Денис Тельманов

    Прием студентов из дружественных стран, таких как Индия и Китай, в московский МФТИ будет постепенно увеличиваться при сохранении высокого уровня требований.

    Московский физико-технический институт постепенно увеличивает прием иностранных студентов из Китая, Индии и ряда других дружественных стран, передает ТАСС.

    Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов уточнил, что это связано с сокращением числа поступающих из недружественных стран.

    «Мы делаем это очень осторожно, аккуратно, с учетом высоких требований к качеству», – подчеркнул Ливанов.

    По словам ректора, при отборе иностранных студентов акцент делается на качество подготовки абитуриентов, а не на количество.

    Он подчеркнул, что требования к иностранцам такие же, как к российским студентам – серьезное владение математикой, физикой и другими предметами на высоком уровне.

    Ливанов заявил, что набор иностранных студентов остается небольшим и будет расширяться по мере того, как появится больше претендентов, отвечающих академическим стандартам МФТИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

    Минтруд России установил предельное количество мигрантов из Индии для работы в России в 2025 году на уровне 71 817 разрешений. Московский физико-технический институт признали лучшим вузом России по версии Forbes.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 04:42 • Новости дня
    В Иркутской области загорелись цеха по производству диванов

    Tекст: Денис Тельманов

    В промышленной зоне Усолья-Сибирского пожар распространился на два цеха, где изготавливали диваны, при этом никто не пострадал.

    Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в двух производственных цехах на улице Молотовой в Усолье-Сибирском, передает РИА «Новости». Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. В сообщении отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

    На месте работают 25 специалистов и 9 единиц специальной техники. В главке МЧС уточнили, что пожар произошел в цехах по изготовлению диванов. В настоящее время спасатели продолжают тушение и предотвращают дальнейшее распространение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чайковском Пермского края вечером произошло возгорание кровли производственного здания на улице Солнечная. Пятеро сотрудников самостоятельно покинули помещение предприятия. В результате пожара на предприятии в поселке Лесной Рязанской области количество погибших увеличилось до 25 человек. Общее число пострадавших достигло 158 человек.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 05:10 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Временные ограничения начали действовать в аэропортах Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург и Уфа, передает РИА «Новости». Росавиация уточнила, что новые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в данных воздушных гаванях. Точная причина введения ограничений не раскрывается.

    В то же время, Росавиация сообщила о снятии временных ограничений с аэропортов Пензы и Саратова (Гагарин).

    Это позволило аэропортам возобновить прием и выпуск воздушных судов после короткого периода ограничений.

    В период действия ограничений один самолет, следовавший в Саратов, был направлен на запасной аэродром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Норильске аэропорт не может отправить более 700 пассажиров из-за штормового предупреждения.

    В аэропорту Гагарин под Саратовом ограничили прием и отправку самолетов в целях безопасности. В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 06:35 • Новости дня
    Трое детей спасены из пожара в квартире Улан-Удэ

    Tекст: Денис Тельманов

    Дети в возрасте от полутора до двенадцати лет были доставлены в больницу после того, как их спасатели вывели из горящей квартиры в Улан-Удэ.

    Пожар произошел в ночь на воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

    Согласно данным регионального главка МЧС, с места происшествия были эвакуированы трое несовершеннолетних мальчиков в возрасте двенадцати, четырех и полутора лет.

    Дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

    Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. В ликвидации участвовали 26 человек и 8 единиц техники. Специалисты считают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сургуте в результате пожара в двухэтажном дачном доме погибла женщина и двое детей, а также пострадал мужчина. В Сочи после возгорания в мансарде жилого дома четверо человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу без сообщений о жертвах.

    В Находке многодетная семья с 12 детьми лишилась жилья из-за крупного пожара, при этом никто не пострадал, но дом выгорел полностью.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 23:14 • Новости дня
    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 01:09 • Новости дня
    Мать убитого в Балашихе мальчика состояла на учете у психиатра

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина, подозреваемая в причастности к убийству собственного сына, официально страдала параноидальной шизофренией и ранее состояла на учете у психиатра.

    Как сообщает RT, мать убитого мальчика в Балашихе была зарегистрирована у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения».  Только за 2025 год к ней четырежды приезжала скорая помощь из-за неадекватного поведения, у женщины отмечались галлюцинации.

    Ей регулярно выписывали препараты для лечения шизофрении, биполярного расстройства, эпилепсии и депрессии. По информации RT, она работала в продуктовых магазинах, часто брала микрозаймы на суммы от 17 тыс. до 50 тыс., и постоянно меняла место жительства.

    В момент задержания по подозрению в убийстве сына женщина, предположительно, находилась под воздействием наркотиков. Ранее она привлекалась к административной ответственности за уклонение от диагностики и лечения наркомании.

    Также известно, что она не окончила обучение в МГГУ имени Шолохова и подрабатывала курьером.

    Бабушка погибшего мальчика рассказала, что сожитель матери увел ребенка из дома, после чего она его больше не видела. По одной из версий следствия, женщина помогла скрыть следы преступления.

    Голову мальчика обнаружили в пруду в Москве, а остальное тело – на балконе квартиры в Балашихе. По данным прокуратуры, ребенок скончался не более двух суток назад, а рюкзак с фрагментом тела был найден 16 ноября в Гольяновском пруду.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из квартир Балашихи обнаружили обезглавленное тело ребенка, которого связывают с находкой части тела в московском пруду. Фрагмент тела ребенка находился в воде не более двух дней.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туле при столкновении скорой и легковушки погибла женщина, ранены пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии на Новомосковском шоссе погибла пассажирка легкового автомобиля, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

    Авария произошла вечером на Новомосковском шоссе в Туле, передает РИА «Новости». Сотрудник местного УМВД сообщил, что в 19.43 произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи с легковушкой.

    Пассажирка легкового автомобиля, уроженка 1987 года, от полученных травм погибла на месте. Водитель легкового автомобиля и четыре человека, находившиеся в скорой помощи, были госпитализированы с различными травмами.

    По предварительной информации источника из силовых структур, внутри машины скорой помощи находилась пациентка, а автомобиль передвигался без включенного спецсигнала.

    На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства происшествия и занимаясь устранением последствий аварии.

    В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что ведомство держит на контроле ход выяснения причин аварии и следит за тем, чтобы всем пострадавшим была предоставлена помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобиль бригады скорой помощи попал в ДТП на трассе М-7 в пределах Реутово и перевернулся.

    В Астрахани автоавария с участием трех автомобилей, одним из которых была карета скорой помощи, произошла вечером вторника.

    В Москве при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали два медика и водитель скорой.

    Комментарии (0)
    ВС России совершили прорыв в Запорожской области
    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по Украине
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу
    Мать убитого в Балашихе мальчика состояла на учете у психиатра
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    Маск пообещал, что робот Optimus устранит бедность навсегда

    Украина нашла спасение зимой в американском газе

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

