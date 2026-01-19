Депутат Рады Разумков предложил желающим вернуть границы 91 года добровольно идти в ТЦК

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, военное возвращение этих территорий невозможно: «Я об этом говорю уже длительный промежуток времени, что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это может с вами нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», передает ТАСС.

Разумков подчеркнул, что часто слышит в Киеве о необходимости выхода на границы 1991 года для окончания войны, но всегда предлагает таким людям пойти в ТЦК и подписать контракт, чтобы показать личный пример. По словам депутата, он уже тридцать раз делал подобные предложения, однако всегда сталкивался с отказом. Он добавил, что «воевать чужими руками и чужими жизнями намного проще, чем делать это самому».

Ранее сообщалось, что результаты опроса исследовательского института IFO показали, что 47% украинских беженцев, готовы вернуться на Украину даже при наиболее благоприятном развитии событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс. человек.