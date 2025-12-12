На Урале приговорили к пяти годам условно регионального экс-министра ЖКХ

На Урале приговорили к пяти годам условно регионального экс-министра энергетики и ЖКХ за взятку

Tекст: Дарья Григоренко

Суд признал Смирнова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

Судья заявила: «Смирнова Николая Борисовича признать виновным в совершении преступления... и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти... на срок пять лет, со штрафом 4 млн 410 тыс. рублей».

Суд также уточнил, что это наказание является условным. Таким образом, Смирнов сможет избежать реального тюремного заключения, но обязан выплатить назначенный штраф и не сможет занимать руководящие должности в госструктурах ближайшие пять лет.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил содержание под стражей экс-министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову на запрет определенных действий.