Свердловскому экс-министру энергетики изменили меру пресечения

Tекст: Денис Тельманов

Суд сменил меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга, передает РИА «Новости».

Теперь вместо заключения под стражу Смирнову установлен запрет на определенные действия. Следствие настаивало на продлении ареста, однако суд отклонил это ходатайство.

В сообщении суда говорится: «Обвиняемому Смирнову Николаю изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий».

Смирнов занимал министерский пост с 2011 года и покинул его в январе этого года, после чего был задержан и обвинен по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого обвиняют в получении взятки.

Заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына также арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.

Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, которые жаловались на грязную воду, быть как Маугли.