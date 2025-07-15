Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Свердловскому экс-министру энергетики изменили меру пресечения
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил содержание под стражей экс-министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову на запрет определенных действий.
Суд сменил меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга, передает РИА «Новости».
Теперь вместо заключения под стражу Смирнову установлен запрет на определенные действия. Следствие настаивало на продлении ареста, однако суд отклонил это ходатайство.
В сообщении суда говорится: «Обвиняемому Смирнову Николаю изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий».
Смирнов занимал министерский пост с 2011 года и покинул его в январе этого года, после чего был задержан и обвинен по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого обвиняют в получении взятки.
Заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына также арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.
Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, которые жаловались на грязную воду, быть как Маугли.