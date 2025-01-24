Экс-министра Свердловской области арестовали за взятку

Tекст: Алексей Дегтярев

Смирнову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, до 17 марта включительно, передает РИА «Новости».

Смирнов занимал пост министра энергетики и ЖКХ региона с 2011 года. В начале января он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

В ходе заседания он заявил, что ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В настоящее время Смирнов занимает должность советника директора строительной компании «Брусника». Он подтвердил это в суде, добавив, что обвинение ему уже предъявлено.

Ранее в январе бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева арестовали по обвинению в получении крупных взяток от IT-компаний за обеспечение победы в тендерах.