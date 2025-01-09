Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?3 комментария
Экс-министр цифрового развития Ярославской области арестован за взятку
Бывший министр цифрового развития Ярославской области Королев арестован за крупную взятку
Бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева арестовали по обвинению в получении крупных взяток от IT-компаний за обеспечение победы в тендерах.
Бывший министр цифрового развития Ярославской области Александр Королев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ против Королева за получение взяток.
По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года Королев организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Взамен он обеспечивал победу этих компаний в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.
Королев был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным Следственным комитетом. В ходе следствия по месту жительства и работы Королева были проведены обыски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кировский районный суд Ярославля назначил наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима для бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Ярославской области, а также сообщалось, что суд арестовал заместителя начальника ярославского угрозыска по подозрению во взятке.