Экс-министр цифрового развития Ярославской области арестован за взятку

Бывший министр цифрового развития Ярославской области Королев арестован за крупную взятку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший министр цифрового развития Ярославской области Александр Королев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ против Королева за получение взяток.

По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года Королев организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Взамен он обеспечивал победу этих компаний в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.

Королев был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным Следственным комитетом. В ходе следствия по месту жительства и работы Королева были проведены обыски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кировский районный суд Ярославля назначил наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима для бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Ярославской области, а также сообщалось, что суд арестовал заместителя начальника ярославского угрозыска по подозрению во взятке.