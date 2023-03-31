Экс-замначальника ГУ МЧС по Ярославской области приговорен за взятки

Экс-замначальника ГУ МЧС по Ярославской области получил восемь с половиной лет колонии за взятки

Кировский районный суд назначил наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима для бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Ярославской области, такой же срок получил его бывший заместитель. Они обвинялись в получении взяток в крупном размере, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По сообщению пресс-службы, суд назначил Евгению Репину наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, Алексею Кучеру также наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, передает ТАСС.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе СК по региону, с 2019 по 2020 год подсудимые получали взятки в размерах от 100 до 450 тыс. рублей от директора коммерческой организации за беспрепятственное согласование СТУ по пожарной безопасности зданий, а также за дачу положительных заключений нормативно-техническим советом.

Ранее в Башкирии был арестован начальник спецуправления федеральной противопожарной службы МЧС закрытого административно-территориального образования Межгорье по подозрению в мошенничестве и получении взятки.