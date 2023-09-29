На Урале чиновник посоветовал пожаловавшимся горожанам читать «Маугли»

Уральский министр ЖКХ посоветовал жителям читать «Маугли» из-за жалоб на грязную воду

Tекст: Валерия Городецкая

Смирнов в переписке в соцсетях посоветовал недовольным грязной водой жителям города Первоуральска перечитать книгу «Маугли», где во время засухи «даже звери не нападали друг на друга», передает его слова Ura.ru.

Отвечая на возмущения, чиновник заявил, что в Первоуральске сейчас «такое же несчастье» – в результате засушливого лета пересох водоем, из которого подается вода. Он также обратил внимание горожан на то, что они платят копейки за воду из-под крана, поэтому «ожидать высокого качества не стоит».

Отмечается, что проблема с водой в Первоуральске существует давно. Ранее жители города пожаловались на черную воду из-под крана. По словам мэра Игоря Кабеца, это произошло из-за замены водопроводных труб, он также упомянул обмеление Верхне-Шайтанского пруда.

В ноябре 2018 года в Свердловской области произошел крупный скандал с директором департамента молодежной политики региона Ольгой Глацких. Чиновница на встрече с подростками заявила, что государство не просило родителей их рожать, они якобы не нужны государству.