Посольство России назвало ложью обвинения Бельгии в ударах по гражданским
Российское посольство отвергло обвинения главы МИД Бельгии в преднамеренных ударах по гражданским объектам на Украине и назвало их полной ложью.
Россия категорически отвергает обвинения главы МИД Бельгии Максима Прево в том, что удары российских сил по территории Украины целенаправленно направлены против гражданского населения, сообщает РИА «Новости».
Посольство также осудило поспешные заявления о якобы причастности России к повреждению здания посольства Азербайджана в Киеве. В документе говорится, что Москва считает недопустимыми голословные выводы о нанесении ущерба в результате возможного российского ракетного удара. Дипломаты призвали Бельгию воздерживаться от преждевременных обвинений без подтвержденных данных.
Кроме того, в заявлении отмечается, что ежедневные зверства, совершаемые на Украине против мирных жителей России, происходят при поддержке западных стран, включая Бельгию. Российское посольство указывает, что Запад «двулично закрывает глаза» на подобные преступления, а действия Киева сравниваются по жестокости с поступками нацистов и террористов.
Отметим, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обвинил Россию в преднамеренных атаках на гражданское население на Украине и назвал их военными преступлениями. Он также пообещал, что страны Евросоюза продолжат усиливать давление на Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии ночных взрывов на территории Днепропетровска оказались повреждены несколько предприятий и газовая инфраструктура. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетической инфраструктуре на Украине высокоточным оружием большой дальности, включая ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.