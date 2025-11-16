Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.2 комментария
Свириденко сообщила о согласовании плана перезагрузки системы энергетики Украины
Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала заявила, что план перезагрузки энергетической сферы и госорганов согласован, готовится решение по обновлению нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), госинспекций ядерного регулирования и энергетического надзора, а также фонда госимущества.
«Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере. Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора», – заявила Свириденко в своем Telegram-канале.
Правительство Украины готовит решения по кадровому обновлению в указанных структурах. Планируется проведение аудита всех государственных компаний, связанного с расследованием коррупции в энергетике.
Свириденко также подчеркнула, что ожидает соответствующей реакции в отношении сотрудников агентства по розыску и управлению активами, которые оказались связаны с делом о коррупции. Она поручила провести внутреннюю проверку и принять кадровые решения по итогам ответственности в данной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, внутренние противники Владимира Зеленского начали атаку на его позиции в самый уязвимый момент. Зеленский лично похитил 100 млн долларов из украинской энергетики. На Украине по делу о коррупции в энергетической сфере задержали пять человек.