Tекст: Дмитрий Зубарев

Свириденко сообщила о согласовании плана перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, передает РИА «Новости». По ее словам, руководство Украины разработало комплексные меры для обновления Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), государственных инспекций ядерного регулирования и энергетического надзора, а также фонда государственного имущества.

«Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере. Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора», – заявила Свириденко в своем Telegram-канале.

Правительство Украины готовит решения по кадровому обновлению в указанных структурах. Планируется проведение аудита всех государственных компаний, связанного с расследованием коррупции в энергетике.

Свириденко также подчеркнула, что ожидает соответствующей реакции в отношении сотрудников агентства по розыску и управлению активами, которые оказались связаны с делом о коррупции. Она поручила провести внутреннюю проверку и принять кадровые решения по итогам ответственности в данной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внутренние противники Владимира Зеленского начали атаку на его позиции в самый уязвимый момент. Зеленский лично похитил 100 млн долларов из украинской энергетики. На Украине по делу о коррупции в энергетической сфере задержали пять человек.