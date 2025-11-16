Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью актрисе Трейси Эллис Росс, посвященном выходу ее новой книги, Обама подчеркнула: «Даже не смотрите в мою сторону по поводу участия в выборах, потому что вы все врете. Вы не готовы к женщине. Не тратьте мое время», передает The New York Times.

По словам Обамы, несмотря на разговоры, в американском обществе сохраняются стереотипы, которые мешают женщине занять пост президента. Она добавила, что «все еще, к сожалению, есть много мужчин, которые не считают, что ими может руководить женщина». Обама уверена, что США «предстоит еще многое понять и повзрослеть», прежде чем страна будет готова сделать такой выбор.

Обама отмечает, что ее часто называют потенциальным кандидатом в президенты, однако она не заинтересована в участии в выборах. С момента ухода Барака Обамы с поста президента в 2017 году Мишель Обама занимает важную позицию в Демократической партии, поддерживая кандидатов на выборах 2016, 2020 и 2024 годов.

Она также призывала избирателей задуматься о последствиях возможной победы Дональда Трампа для системы здравоохранения и прав женщин в США. В ходе предвыборной кампании Мишель Обама обратилась к мужчинам со словами: «Парни, прежде чем голосовать, спросите себя: на какой вы стороне истории?».

Напомним, в октябре на прошедших выборах президента Ирландии независимый кандидат Кэтрин Коннолли одержала победу, набрав 63,4% голосов и став третьей женщиной на этом посту.