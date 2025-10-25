Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
На прошедших выборах президента Ирландии независимый кандидат Кэтрин Коннолли одержала победу, набрав 63,4% голосов и став третьей женщиной на этом посту.
Независимый кандидат Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии, получив поддержку 63,4% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTE.
За соперника Коннолли Хизер Хамфрис из центристской «Фине гэл» проголосовали 29,5% участников, а еще 7,2% бюллетеней достались Джиму Гэвину, который снял свою кандидатуру еще в начале октября, но остался в списках.
Явка на выборах составила 45,8%. Примерно 13% бюллетеней были признаны недействительными, как отмечают на RTE, такая цифра может означать открытое недовольство ирландцев существующей политической системой.
Действующий президент Майкл Хиггинс, который занимает пост с 2011 года и был переизбран в 2018 году, сложит полномочия 11 ноября.
Ирландия остается парламентской республикой, а президент выполняет в основном церемониальные функции, оставаясь при этом верховным главнокомандующим армией.
Кэтрин Коннолли стала третьей женщиной в истории страны, избранной на пост президента.
В сентябре бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил о решении отказаться от участия в президентских выборах после обсуждения с семьей.