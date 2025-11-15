В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Правительство ДРК и повстанцы из М23 договорились о мирном урегулировании
Представители ДРК и М23 заключили рамочное соглашение о перемирии на востоке
В ДР Конго стороны конфликта договорились о ключевых шагах по достижению полного мирного урегулирования, поставив подписи под рамочным документом, сообщает ТАСС.
Правительство Демократической Республики Конго и представители Альянса реки Конго, включающего группировку «Движение 23 марта» (М23), подписали рамочное соглашение о мирном урегулировании конфликта на востоке страны. Документ подписали исполнительный секретарь АРК/М23 Бенжамен Мбонимпа и представитель президента ДРК Самбу Мамбу, передает ТАСС.
Источник агентства отметил, что подписание рамочного соглашения стало еще одним шагом сторон к достижению всеобъемлющего мирного договора. Он должен быть подписан позднее, когда стороны окончательно согласуют его детали. Такое развитие событий рассматривается как значительная веха в попытках урегулирования одного из самых длительных конфликтов в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители правительства Демократической Республики Конго и члены «Альянса реки Конго» подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны.
Президент ДРК Феликс Чисекеди обвинил Руанду в желании аннексировать восточную часть своего государства. Эксперты ООН установили, что Руанда координировала действия повстанцев М23.