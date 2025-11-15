Россиянин застрял без денег в Перу во время кругосветки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Саратова Дмитрий оказался в трудной ситуации во время кругосветного путешествия и застрял в Перу без денег, передает Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. По информации издания, 31-летний россиянин вынужден работать разнорабочим в хостеле ради еды и места для ночевки. Дмитрий даже интересовался возможной депортацией на родину в случае нарушения закона, но ему пояснили, что такой вариант маловероятен.

За последние полтора года Дмитрий успел побывать в Европе, Африке, Азии и Южной Америке, путешествуя на деньги, которые получал от друга. Каждый месяц приятель возвращал ему по четыреста-пятьсот долларов, однако в сентябре перестал выходить на связь и пересылать средства.

Оставшись без денег, россиянин пытался найти работу, но все попытки оказались неудачными. По его словам, помощь от иностранных посольств не поступает, а в русскоязычных чатах Дмитрия встречают насмешками.

Издание отмечает: «Путешественник превратился в скитальца: ночевал на улицах и в аэропортах, с едой помогали прохожие либо Дмитрий добывал пропитание в океане, вылавливая морских ежей и крабов». Сейчас мужчина по-прежнему не знает, как выбраться из сложной ситуации.

