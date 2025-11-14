Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь

Tекст: Мария Иванова

За последнюю неделю подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождено Синельниково. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны.

В зоне ответственности группировки потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три радиолокационные станции, восемь складов с боеприпасами и 37 складов матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ.

В течение минувших суток были сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка в Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожены 15 боевиков и семь бронемашин.

За прошедшую неделю в районе Купянска противник потерял более 365 военнослужащих, 25 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113 и три HMMWV, канадскую бронемашину Senator, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, перечислили в оборонном ведомстве.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен 21 склад боеприпасов, 65 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 21 склад.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и 1-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, отчитались в Минобороны.

Кроме того, в течение недели были освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в Димитрове и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

В течение недели в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии.

В течение последней недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка и Волчье в Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 бронемашин и 81 автомобиль, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А ранее освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.