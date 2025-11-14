За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.24 комментария
«Северяне» продвинулись на Сумском направлении на 500 м за сутки
Общее продвижение группировки российских войск «Север» на Сумском направлении составило 500 м за сутки.
Продвижение штурмовых подразделений группировки «Север» на Сумском направлении продолжается. Российская авиация нанесла результативные удары по выявленным целям ВСУ, а штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам сразу на нескольких участках линии фронта. Ударами российской авиации уничтожены позиции украинских войск в районах Садков и Андреевки. ВСУ перегруппировываются и не проявляли активных действий.
На Теткинском и Глушковском участках сохраняется относительное затишье, однако артиллерия и FPV-группы «Север» продолжают выявлять и уничтожать позиции ВСУ в Искрисковщине, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Ожесточенные бои идут на Харьковском направлении. Российские штурмовые подразделения продолжают теснить ВСУ из Волчанска и Синельниковского леса, наблюдается успех и на Хатненском участке.
ВСУ пытаются удерживать оборону, но российские силы заняли 11 зданий на левом берегу Волчьей и продвинулись на 100 м, а также на 200 м вглубь леса в районе Синельниково, захватив один из опорных пунктов ВСУ.
На участке Меловое–Хатнее российские штурмовики прошли 600 м по лесополосам, а с помощью беспилотников «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в Михайловке. На Липцовском направлении существенных изменений не отмечено, однако украинские пункты управления и радиооборудование были выявлены и уничтожены расчетами «Северян».
«За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 35 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили Синельниково в Харьковской области.