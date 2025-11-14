Tекст: Антон Антонов

Продвижение штурмовых подразделений группировки «Север» на Сумском направлении продолжается. Российская авиация нанесла результативные удары по выявленным целям ВСУ, а штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам сразу на нескольких участках линии фронта. Ударами российской авиации уничтожены позиции украинских войск в районах Садков и Андреевки. ВСУ перегруппировываются и не проявляли активных действий.

На Теткинском и Глушковском участках сохраняется относительное затишье, однако артиллерия и FPV-группы «Север» продолжают выявлять и уничтожать позиции ВСУ в Искрисковщине, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Ожесточенные бои идут на Харьковском направлении. Российские штурмовые подразделения продолжают теснить ВСУ из Волчанска и Синельниковского леса, наблюдается успех и на Хатненском участке.

ВСУ пытаются удерживать оборону, но российские силы заняли 11 зданий на левом берегу Волчьей и продвинулись на 100 м, а также на 200 м вглубь леса в районе Синельниково, захватив один из опорных пунктов ВСУ.

На участке Меловое–Хатнее российские штурмовики прошли 600 м по лесополосам, а с помощью беспилотников «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в Михайловке. На Липцовском направлении существенных изменений не отмечено, однако украинские пункты управления и радиооборудование были выявлены и уничтожены расчетами «Северян».

«За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 35 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили Синельниково в Харьковской области.