ЕС направил Киеву последний транш в 4,1 млрд евро по кредитной линии

  • Новость часаРоссийские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    ВСУ безвозвратно потеряли в Красноармейске насколько тысяч человек
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Рубио сказал, почему США поддержали строительство Россией АЭС в Венгрии
    Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    2 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 12:32 • Новости дня

    ЕС направил Киеву последний транш в 4,1 млрд евро по кредитной линии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила Украине финальный транш в размере 4,1 млрд евро из кредитной линии, созданной за счет доходов от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) что Еврокомиссия выделила Украине последние 4,1 млрд евро из своей кредитной линии.

    По словам Домбровскиса, этими выплатами завершается программа на 18,1 млрд евро, привлеченных Евросоюзом в рамках инициативы Группы семи ERA, созданной в 2024 году. Инициатива использует доходы от реинвестирования замороженных активов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники издания Politico заявили, что на Украине может возникнуть острая нехватка бюджетных средств уже в феврале без поддержки Евросоюза.

    Евросоюз может не успеть выделить на Украину «репарационные кредиты» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут рассчитываться по долгам.

    12 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

    По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Комментарии (18)
    12 ноября 2025, 18:30 • Новости дня
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»

    В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на «Веселую вдову»

    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на бесплатный показ спектакля «Веселая вдова», пишут СМИ.

    Власти Запорожья на подконтрольной Киеву части региона пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    «Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова», – цитирует издание приглашение в соцсетях.

    По подсчетам ТАСС, только  за 7 месяцев текущего года ВСУ потеряли более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее именно на Запорожском направлении обнаружили десятки тел украинских военных.

    Кроме того, при отступлении из Часова Яра ВСУ оставляли множество тел погибших солдат на позициях и опорных пунктах.

    Украинское командование скрывает данные о потерях, чтобы занизить статистику и присваивать выделяемые средства. заявил пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 09:13 • Новости дня
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла убитыми и ранеными в Красноармейске (укр. название – Покровск) многотысячную группировку, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ потеряли в ходе битвы за Красноармейск несколько тысяч человек, это безвозвратные потери, пояснил Кимаковский ТАСС.

    «Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», – сообщил Кимаковский.

    По его словам, в Димитров (укр. название – Мирноград) смогла уйти лишь небольшая часть украинских подразделений.

    Напомним, сам глава ДНР Денис Пушилин пояснял, что ВС России зачищают многоэтажные дома Красноармейска. Его советник Кимаковский отмечал, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 04:33 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    @ Riccardo GIordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Еврокомиссия и МВФ изучают возможность экспроприации активов России для финансирования Украины из-за опасений по поводу ее кредитной устойчивости, о чем заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврогруппы.

    «Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», – приводит слова Домбровскиса ТАСС.

    Поэтому Еврокомиссия продолжает с властями Бельгии пытается сформировать  «репарационного кредита». Домбровскис считает, что финансировать Киев теперь возможно исключительно по безвозмездным схемам, поскольку риск невозврат Киевом кредитов крайне высокий и возрастает.

    Сложность состоит в том, что ЕС и его члены не располагают свободными 65 млрд евро, которые, по оценкам МВФ, нужны Украине на военные и финансовые потребности в 2026-2027 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы. ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (9)
    12 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно превращают Карантинный остров, расположенный в Херсоне, в укрепленную базу для сопротивления Вооруженным силам России, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, боевики ВСУ прилагают усилия, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу для противодействия российским вооруженным силам, вытесняя оттуда местных жителей, передает РИА «Новости».

    «Боевики делают все для того, чтобы превратить остров в базу противодействия Вооруженным силам России», – сказал Сальдо в ходе прямой линии с жителями региона.

    Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают действия, чтобы вытеснить жителей Херсона на запад и обезлюдить город.

    Также Сальдо заявил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало полной неожиданностью для украинского командования.

    Российская армия разбиралась, как будет штурмовать Херсон и как организована его оборона ВСУ.

    Комментарии (10)
    12 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим нарушил последние обещания по обмену военнопленными, выполнив менее трети договоренностей.

    Киев сорвал последние обещания по обменам пленными. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    «Последние обещания по обменам киевский режим сорвал – из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», – написала она.

    Ранее Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, а также предложила провести обмен пленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны.

    Также Мария Захарова заявила, что публикация Times о приостановке переговоров между Киевом и Москвой свидетельствует о нежелании режима Зеленского стремиться к миру. «Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», – цитирует Захарову РБК.

    Захарова ранее также обратила внимание на попытки Британии через статью в FT повлиять на переговоры по Украине. Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможной разблокировке обмена пленными между Россией и Украиной.


    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует выступать гарантом по всему объему кредита от Евросоюза для Украины в размере 140 млрд евро, пишет NRK.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро, передает NRK.

    «Были предложения, чтобы Норвегия предоставила гарантию по всей сумме. Это не рассматривается. Но возможность участия страны будет зависеть от того, что предложит Евросоюз», – заявил министр.

    Сумма займа эквивалентна примерно 1,6 трлн норвежских крон (примерно 159 млрд долларов). Планируется, что кредит будет обеспечен замороженными российскими активами, находящимися сейчас в бельгийском банковском учреждении Euroclear. Ожидается, что вопрос обсуждения участия Норвегии поднимется на встрече Столтенберга с представителями Еврокомиссии в Брюсселе.

    Механизм предполагает предоставление Украине беспроцентного займа, выступающего авансовым платежом в ожидании возможных репараций от России по окончании конфликта. В случае выплаты Россией компенсаций, замороженные средства должны быть возвращены. Однако Бельгия выступает против поспешного решения, опасаясь возможных встречных исков со стороны России и требует делить риски между странами ЕС.

    Идея о роли Норвегии в качестве гаранта была впервые предложена двумя норвежскими экономистами и получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Сёвендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более 1 трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС.

    Бельгия согласилась рассмотреть использование российских активов только при наличии гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии назвал особые условия, при которых возможна конфискация российских активов в Европе.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырех десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии под Белицким, Шевченко, Вольным, Торецким, Розы Люксембург, Добропольем и Родинским в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активное наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 бронемашин.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 450 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять бронемашин, восемь пикапов и станция РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Видновки и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Высоким, Пролетаркой, Синельниково и Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, радиолокационную станцию и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Петропавловки и Куриловки в Харьковской области, Святогорска, Коровьего Яра и Дроновки в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Была отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии у Петровки в Харьковской области.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, канадская бронемашина Senator, миномет, четыре станции РЭБ и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Звановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронеавтомобиль «Казак», четыре станции РЭБ и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Орлов, Орестополя, Нечаевки, Даниловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Зеленого Гая и Сладкого в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области. До этого они освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время заседания киевского суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Дмитрия Басова – исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» и фигуранта крупной коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича, в здании внезапно отключилось электричество.

    Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он отметил: «Во время заседания суда, где выбирают меру пресечения Басову (Тенору), который замешан в многомиллионной коррупции в энергетике, <…> выключили свет. Так смешно, что даже грустно», передает ТАСС.

    На видеотрансляции из зала заседаний видно, как глаза участников неожиданно озаряет темнота, а техника начинает издавать предупреждающие сигналы об отключении питания.

    Примерно через 10 минут электроэнергия в здании суда была восстановлена. Стоит отметить, что последние дни по всей территории Украины проходят плановые отключения света, которые вводятся круглосуточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.

    В понедельник посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отключение света во время интервью Зеленского, отметил, что Зеленский любит мелкие театральные эффекты.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    @ parlament.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнительный директор по безопасности украинской компании «Энергоатом» Дмитрий Басов был арестован судом Киева на 60 суток с правом внесения залога.

    Суд Киева отправил исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрия Басова под стражу сроком на два месяца, сообщает ТАСС. Басову предъявлено обвинение в соучастии в коррупционной схеме в энергетической сфере на Украине. Залог установлен в размере 40 млн гривен, что составляет примерно один миллион долларов.

    Согласно заявлению судьи Высшего антикоррупционного суда, Басов взят под стражу на 60 дней с опцией внесения залога. Как передает телеканал «Общественное. Новости», заседание суда транслировалось в прямом эфире.

    Следственные органы полагают, что Басов в преступной группе отвечал за блокировку выплат контрагентам «Энергоатома». По версии следствия, после этого представители группировки требовали взятки в размере 10-15% от общей суммы контракта для разблокирования платежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетической сфере. Пять человек по этому делу задержаны.

    Ранее в министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Германа Галущенко и в государственной компании «Энергоатом».


    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В акватории Черного моря утром в четверг отразили атаку безэкипажных катеров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    Атака проводилась у Туапсе, один из катеров взорвался, взрыв повредил дома, добавили в оперштабе, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что при взрыве люди не пострадали.

    Несколькими днями ранее у Туапсе в Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера, ударная волна повредила окна и строения у берега, никто не пострадал.

    Также у берегов Краснодарского края происходил взрыв безэкипажного катера.

    Комментарии (342)
    12 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска

    Кимаковский: Российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска

    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России освободили 90% территории Красноармейска от украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Армия России освободила 90% территории Красноармейска от ВСУ. Oстатки украинских подразделений скрываются в подвалах городской застройки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду подразделения группировки войск «Центр» очистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР.

    10 ноября ВС России освободили пригород Красноармейска – населенный пункт Гнатовка.

    Пленный солдат ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало наступление на Красноармейск цитатой из «Сектора Газа»
    Минобороны прокомментировало наступление на Красноармейск цитатой из «Сектора Газа»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России прокомментировало сообщение о наступлении в тумане ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни рок-группы «Сектор Газа».

    Министерство обороны России прокомментировало новости о продвижении российских войск на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни «Туман» группы «Сектор Газа».

    «Но мы пройдем опасный путь через туман», – процитировало строки известной песни в своем Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для публикации стал недавний видеоролик с колонной российской военной техники и бойцов, входящих в Красноармейск (Покровск) сквозь густой туман. На кадрах видно, что значительную часть колонны составляли мотоциклы и автомобили без дверей.

    Подобный выбор техники, как поясняют военные эксперты, позволяет операторам быстро покинуть машины в случае атаки дрона.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы ведут зачистку многоэтажных домов в Красноармейске.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявил, что украинская министр энергетики ночевала у министра юстиции

    Депутат Рады Железняк: Украинская министр Гринчук неоднократно ночевала у министра Галущенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно оставалась на ночь у министра юстиции Германа Галущенко, о чем сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на прокурора САП.

    Министр Гринчук не раз ночевала дома у своего предшественника на этом посту, министра юстиции Германа Галущенко и имела ключи от его дома. Об этом заявил прокурор САП на суде по делу бизнесмена Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    По словам Железняка, в материалах дела есть протокол визуального наблюдения, согласно которому, «с 23 на 24 июля Гринчук ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала. Еще также с 11 на 13 августа ночевала».

    Депутат иронично предположил, что чиновники по ночам «обсуждали результаты голосования за законопроект о ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая давнего соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

    Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома».

    До этого сотрудники антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Галущенко и в офисах «Энергоатома».

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 03:01 • Новости дня
    Экс-премьер Украины оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька» Зеленского

    Азаров оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька Зеленского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Раскрытие коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошелек» Зеленского демонстрирует слаженную работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по команде США, что в итоге может обернуться для Владимира Зеленского отставкой, заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

    «Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания», – сказал он ТАСС.

    По словам Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по  команде США раскрыло коррупционную схему во главе с «кошельком» Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. При этом он отметил, что работа эта была системной и длительной.

    «Чтобы к этому этапу подойти, НАБУ потребовалась длительная системная работа. И, скорее всего, она начиналась после команды, которая была дана где-то весной, наверное. Было много этапов. <...> Это все я называю, чтобы вы представляли себе, что то, что мы с вами услышали, это уже результат проведенной гигантской работы, которая измеряется, наверняка, десятками томов оперативных материалов», –  добавил экс-премьер Украины.

    Он уточнил, что обыски у ближайшего окружения Зеленского – это результат  накопления большого объема документов.

    «Теперь это все уже переходит в плоскость возбуждения уголовных дел и проведения полномасштабных расследований», – считает он.

    Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского. Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ  хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания». «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту.

    Венгерский министр Петер Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.

    Комментарии (3)
    Главное
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    Австралия обеспокоилась доступом России к авиабазе в Индонезии
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации