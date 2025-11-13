Tекст: Вера Басилая

По данным издания, Киев может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями уже в феврале, если Евросоюз не сможет договориться о выделении средств за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

Отмечается, что кризис финансирования на Украине может наступить раньше, чем ожидалось. Politico отмечает, что страна может остаться без денег уже в феврале, если Бельгия не прекратит блокировать план по выдаче 140 млрд евро репарационных кредитов, используя замороженные активы Банка России, которые хранятся в депозитарии в Бельгии.

Бельгия в октябре заблокировала инициативу по изъятию замороженных российских активов, сославшись, помимо прочего, на необходимость гарантий, что в будущем ей не придется в одиночку выплачивать компенсацию России.

Поскольку США приостановили финансовую поддержку Киева, Евросоюзу придется самостоятельно искать решение проблемы, говорится в публикации. «Если не будет репарационных кредитов, то кажется крайне маловероятным, что страны-члены [ЕС] согласятся вместо этого прибегнуть к государственными заимствованиям», – пишет газета.

В конечном итоге средства для поддержки Украины придется искать «коалиции желающих», при этом делать это нужно будет на фоне политической нестабильности в стране и коррупционного скандала.

Ранее Politico сообщало, что Евросоюз может не успеть оформить для Киева «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Украина не способна возвращать предоставленные кредиты. Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

В самой ЕК признали, что финансирование Киева полностью зависит от получения «репарационного кредита».

В Службе внешней разведки России отметили, что Бельгии «мало не покажется» в случае конфискации российских активов.

