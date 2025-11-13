Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Шойгу: Россия не может наблюдать нивелирование режима контроля вооружений
Россия не может просто наблюдать за нивелированием мер контроля над вооружениями, так как несет особую ответственность за поддержание мира и безопасности, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.
«Мы не можем сидеть сложа руки и просто наблюдать, как продолжает нивелироваться режим контроля над вооружениями. <...> Россия продолжит делать все возможное для сохранения системы стратегической стабильности», – заявил он РИА «Новости».
По словам Шойгу, у России и США как крупнейших ядерных держав, особая ответственность за поддержание глобального мира и безопасности. Он отметил, что США так и не прокомментировали заявления о начале ядерных испытаний.
«Рассчитываем, что Вашингтон и далее будет следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания», – добавил секретарь СБ России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что получил телеграмму от посла Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.
США запланировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний. Также президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.