МИД Турции сообщил о встрече Фидана с Умеровым в Анкаре

МИД Турции: Фидан встретился в Анкаре с секретарем СНБО Умеровым

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, передает ТАСС. Министерство иностранных дел Турции опубликовало фотографии и видеозаписи переговоров, однако не раскрыло детали их повестки.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что Умеров прибыл в Турцию для проведения нескольких деловых встреч.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесенный в России в перечень террористов и экстремистов), высказал мнение, что Рустем Умеров и отстраненный от должности министр юстиции Герман Галущенко могут стать следующими обвиняемыми по коррупционному делу на Украине. По словам Гончаренко, в отношении этих политиков могут быть возбуждены уголовные дела.

Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.

Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей на фоне скандала вокруг компании «Энергоатом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, коррупционный скандал на Украине ударил по ближнему кругу Владимира Зеленского.