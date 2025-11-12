Львова-Белова представила план профилактики социального сиротства до 2030 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Проект модельного плана мероприятий по развитию системы помощи семьям и профилактики социального сиротства до 2030 года был представлен на первом заседании Межведомственной рабочей группы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в своем Telegram-канале. После доработки документ направят в российские регионы.

Мария Львова-Белова, открывая заседание, заявила: «Ситуация, при которой ребенок оказывается в учреждении на постоянном проживании, не может быть нормой». По ее словам, прилагаются усилия, чтобы работа в сфере профилактики социального сиротства велась в семьесберегающем ключе, чтобы родители не разлучались с детьми даже в трудных жизненных ситуациях, если речь не идет об угрозе жизни ребенка.

Детский омбудсмен сообщила, что президент России поставил задачу к 2030 году вдвое сократить численность детей в учреждениях – до 30 тыс. С июля 2024 г. по октябрь 2025 г. численность детей, находящихся в детских учреждениях, снизилась на 18,2% – с 60 061 до 49 131.

В ходе заседания был рассмотрен проект плана мероприятий до 2030 года. Он включает совершенствование нормативно-правовых актов, развитие эффективной системы профилактики социального сиротства, оказание помощи семьям с алкогольной или наркотической зависимостью, помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и другие направления. Львова-Белова отметила, что после утверждения Минпросвещения, Минтрудом и Минздравом документ будет направлен регионам.

К апрелю 2026 года Межведомственная рабочая группа подготовит Федеральный план мероприятий по развитию системы помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства в России на период до 2030 года. Кроме того, в рамках рабочей группы регулярно будет проводиться консилиум для рассмотрения трудных ситуаций.