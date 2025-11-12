Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Львова-Белова представила план профилактики социального сиротства до 2030 года
На первом заседании специальной рабочей группы в администрации президента был представлен проект регионального плана, направленного на сокращение числа детей в учреждениях до 30 тыс. к 2030 году, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Проект модельного плана мероприятий по развитию системы помощи семьям и профилактики социального сиротства до 2030 года был представлен на первом заседании Межведомственной рабочей группы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в своем Telegram-канале. После доработки документ направят в российские регионы.
Мария Львова-Белова, открывая заседание, заявила: «Ситуация, при которой ребенок оказывается в учреждении на постоянном проживании, не может быть нормой». По ее словам, прилагаются усилия, чтобы работа в сфере профилактики социального сиротства велась в семьесберегающем ключе, чтобы родители не разлучались с детьми даже в трудных жизненных ситуациях, если речь не идет об угрозе жизни ребенка.
Детский омбудсмен сообщила, что президент России поставил задачу к 2030 году вдвое сократить численность детей в учреждениях – до 30 тыс. С июля 2024 г. по октябрь 2025 г. численность детей, находящихся в детских учреждениях, снизилась на 18,2% – с 60 061 до 49 131.
В ходе заседания был рассмотрен проект плана мероприятий до 2030 года. Он включает совершенствование нормативно-правовых актов, развитие эффективной системы профилактики социального сиротства, оказание помощи семьям с алкогольной или наркотической зависимостью, помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и другие направления. Львова-Белова отметила, что после утверждения Минпросвещения, Минтрудом и Минздравом документ будет направлен регионам.
К апрелю 2026 года Межведомственная рабочая группа подготовит Федеральный план мероприятий по развитию системы помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства в России на период до 2030 года. Кроме того, в рамках рабочей группы регулярно будет проводиться консилиум для рассмотрения трудных ситуаций.