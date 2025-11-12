Эрдоган подтвердил обнаружение черного ящика разбившегося в Грузии C-130

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, после получения информации о происшествии министры обороны, внутренних и иностранных дел Турции немедленно связались с соответствующими структурами для координации действий, передает ТАСС.

«Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно. Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена. Черный ящик нашего самолета найден, начато его изучение», – заявил Эрдоган на выступлении в Анкаре.

Он добавил, что обнаружены тела 19 погибших, а поиски последнего члена экипажа продолжаются.

Накануне министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

Ранее сообщалось, что на месте крушения нашли останки 18 из 20 военных.

Турецкие эксперты допустили внешнее воздействие на упавший С-130.