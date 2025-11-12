Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Эрдоган подтвердил обнаружение черного ящика разбившегося в Грузии C-130
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что на месте падения самолета C-130 турецких ВВС в Грузии обнаружен черный ящик, началось его изучение.
По его словам, после получения информации о происшествии министры обороны, внутренних и иностранных дел Турции немедленно связались с соответствующими структурами для координации действий, передает ТАСС.
«Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно. Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена. Черный ящик нашего самолета найден, начато его изучение», – заявил Эрдоган на выступлении в Анкаре.
Он добавил, что обнаружены тела 19 погибших, а поиски последнего члена экипажа продолжаются.
Накануне министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.
Ранее сообщалось, что на месте крушения нашли останки 18 из 20 военных.
Турецкие эксперты допустили внешнее воздействие на упавший С-130.