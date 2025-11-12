  • Новость часаПутин и Токаев начали переговоры в Кремле
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    12 ноября 2025, 15:21 • Новости дня

    Эрдоган подтвердил обнаружение черного ящика разбившегося в Грузии C-130

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что на месте падения самолета C-130 турецких ВВС в Грузии обнаружен черный ящик, началось его изучение.

    По его словам, после получения информации о происшествии министры обороны, внутренних и иностранных дел Турции немедленно связались с соответствующими структурами для координации действий, передает ТАСС.

    «Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно. Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена. Черный ящик нашего самолета найден, начато его изучение», – заявил Эрдоган на выступлении в Анкаре.

    Он добавил, что обнаружены тела 19 погибших, а поиски последнего члена экипажа продолжаются.

    Накануне министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    Ранее сообщалось, что на месте крушения нашли останки 18 из 20 военных.

    Турецкие эксперты допустили внешнее воздействие на упавший С-130.

    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    По информации турецкого военного ведомства, самолет вылетел с территории Азербайджана, передает ТАСС.

    На прошлой неделе военно-транспортный самолет разбился в десятках километров к западу от базы Бабануса в Судане после внезапного отказа правого крыла, погибли все члены экипажа.

    11 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    Эрдоган: Турция, Грузия и Азербайджан ищут обломки разбившегося C-130 совместно

    Tекст: Ольга Иванова

    Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения военно-транспортного самолета C-130, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    Турция, Грузия и Азербайджан координируют поиски в районе крушения военно-транспортного самолета C-130, передает ТАСС. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    «Сегодня мы с глубокой скорбью узнали, что военный самолет типа C-130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Мы продолжаем работы по поискам обломков самолета в координации с государственными органами стран. Да упокоит Всевышний души погибших», – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, не назвав число жертв катастрофы.

    По сведениям телеканала NTV, на борту потерпевшего крушение С-130 находились военные Турции, Грузии и Азербайджана. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    11 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Турецкий военно-транспортный самолет, потерпевший крушение в Грузии во вторник, «падал с большой скоростью, после чего раздался взрыв большой силы», рассказал телекомпании «Имеди» местный житель, очевидец трагедии в Сигнахском муниципалитете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Мужчина рассказал, что находился на близлежащей ферме, когда увидел, как «самолет начал кружиться и падать с большой скоростью, после чего раздался взрыв большой силы и возник пожар».

    «Я видел одного погибшего, еще видел, как кто-то пытался потушить пожар. Еще один человек с парашютом лежал на пригорке и не двигался, непонятно, был ли он жив», – рассказал мужчина.

    Он сообщил, что немедленно связался по телефону со службой 112, после этого на место прибыла пограничная полиция Грузии.


    12 ноября 2025, 04:50 • Новости дня
    AnewZ узнал версии причин крушения турецкого C-130 Hercules
    AnewZ узнал версии причин крушения турецкого C-130 Hercules
    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции провел около двух часов в аэропорту Гянджи перед взлетом, в течение которых проводились технические и подготовительные работы на территории, закрытой для посторонних.

    Самолет перевозил военнослужащих ВВС Турции, ответственных за обслуживание истребителей F-16, участвовавших в военном параде в Баку 8 ноября, а также запасные части для этих самолетов.

    Источники AnewZ утверждают, что на борту не было взрывчатых веществ, а на обломках не обнаружено следов внешнего воздействия. Этот вывод подтверждается видеозаписью падения самолета, на которой не видно следов взрыва.

    Следователи рассматривают две основные возможные причины крушения. Первая связана с возрастом самолета, который эксплуатировался более 50 лет, а последний капитальный ремонт проводился в 2020 году. Эксперты считают, что коррозия металла могла стать причиной разрушения конструкции во время полета, отмечается в статье.

    Вторая версия связана с неправильным закреплением груза, что могло вызвать дисбаланс и вибрацию, повредившие фюзеляж.

    Черный ящик самолета был обнаружен на месте крушения. Устройство будет отправлено на расшифровку, а результаты будут обнародованы после ее завершения. Власти Турции, Грузии и Азербайджана сотрудничают для установления точной причины трагедии.

    Напомним, 11 ноября министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения самолета. Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции. В Азербайджане подтвердили число погибших при крушении C-130 Hercules.

    10 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Признание выбора грузинского народа и отказ от вмешательства во внутренние дела позволят Брюсселю восстановить отношения с Тбилиси, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Когда мы говорим об осложнившихся отношениях между Грузией и Евросоюзом, не стоит забывать, что было первоисточником этого. Брюссель сегодня отклонился от наших общих европейских ценностей, главным из которых является уважение демократии», – отметил он.

    По его словам, в первую очередь Брюссель должен признать выбор грузинского народа, который на парламентских выборах в 2024 году проголосовал за «Грузинскую мечту».

    «Невозможно говорить об уважении демократии и при этом вмешиваться в выбор народа», – сказал Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента также заявил, что «невозможно уважать демократию и не признавать верховенство закона и права», что делают сегодня в Брюсселе.

    Также, по его словам, «невозможно говорить об уважении демократии и не дистанцироваться от политически мотивированных преступлений».

    В этой связи он напомнил, что Брюссель до сих пор не осудил попытку переворота в Грузии в день местных выборов 4 октября.

    «Выход очевиден. Путь восстановления со стороны Брюсселя отношений с народом Грузии лежит через уважение европейских ценностей, – заявил глава высшего законодательного органа Грузии. – Если Брюссель хочет вернуться к европейским ценностям, то первым шагом должно стать признание и уважение демократии».

    ЕС обвиняет Грузии в отступлении от демократии, в свою очередь, Тбилиси заявляет о грубом вмешательстве Брюсселя во внутренние дела страны и поддержке радикализма.

    12 ноября 2025, 08:35 • Новости дня
    Турция заявила о гибели 20 военных при крушении самолета С-130 в Грузии
    Турция заявила о гибели 20 военных при крушении самолета С-130 в Грузии
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Турции сообщило о трагической гибели 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 на границе Грузии и Азербайджана, опубликовав список погибших.

    Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении самолета С-130 в Грузии, передает ТАСС.

    Трагедия произошла 11 ноября на границе Грузии и Азербайджана, список погибших был опубликован ведомством в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В официальном заявлении министерства говорится: «В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06.30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета».

    Турецкие эксперты займутся выяснением причин катастрофы, подчеркнули в министерстве. Обломки воздушного судна были обнаружены во вторник примерно в 17.00 по местному времени, после чего на место прибыли специалисты спецподразделения по расследованию авиапроисшествий.

    По сообщениям турецких СМИ, самолет вылетел в Турцию в 13.20, а связь с бортом исчезла уже спустя 27 минут после взлета. Район падения сейчас остается под охраной специальных служб, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии. В Азербайджане подтвердили число погибших в результате этой катастрофы.

    Корреспонденты AnewZ узнали различные версии причин случившегося.

    10 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Гоблин призвал россиян отказаться от поездок на курорты страны НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, выступил с призывом к соотечественникам отказаться от поездок в Турцию.

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, выступил с призывом к соотечественникам отказаться от поездок в Турцию, передает Ura.ru.  В эфире радиостанции он категорично заявил: «В Турцию, страну НАТО, не надо ездить. Вот не надо, и все». Его слова прозвучали в связи с популярностью этого направления среди российских туристов.

    Пучков также напомнил, что ранее в Турции оказывали медицинскую помощь лицам, которых он назвал «сепаратистами с Кавказа».

    11 ноября 2025, 23:34 • Новости дня
    В Азербайджане подтвердили число погибших при крушении C-130 Hercules

    Tекст: Катерина Туманова

    На месте крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии ведутся спасательные и следственные работы, все находившиеся на борту люди погибли, сообщил телеканал AnewZ.

    «Турецкий военный транспортный самолет C-130 Hercules потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы, в результате чего погибли все 20 человек, находившихся на борту», – сказано в сообщении телеканала AnewZ.

    По данным портала Flightradar, самолет вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане в 14.19 по местному времени, после чего исчез с международных платформ мониторинга. Перед крушением самолет летел на высоте около восьми км со скоростью 519 км/ч.

    «Очевидцы, среди которых местные жители, охотники и фермеры, сообщают о разбросанных по пересеченной горной местности обломках», – добавили в репортаже.

    Министерство обороны Турции подтвердило количество и личности погибших, а Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье 275 часть 4 по факту нарушения правил безопасности полетов, повлекшего за собой гибель людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии. Также Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения самолета. Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

    12 ноября 2025, 09:15 • Новости дня
    Эксперты в Турции допустили внешнее воздействие на упавший С-130

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие эксперты в области безопасности выдвинули ряд версий крушения военно-транспортного самолета С-130 в Грузии, среди которых есть и внешнее воздействие.

    Турецкие эксперты в области безопасности выдвигают различные версии крушения военно-транспортного самолета С-130 ВС Турции в Грузии. Среди них есть и версия о внешнем воздействии, передает ТАСС.

    Ведущий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, отставной военный Джошкун Башбуг в эфире CNN turk заявил, что в первую очередь необходимо исходить из того, что C-130 – проверенный временем военно-транспортный самолет, последний известный инцидент с которым произошел в 1982 году. Техническую неисправность как причину крушения следует исключить. То же касается погодных условий, так как о плохой погоде сообщили бы соответствующие ведомства. Остаются версии столкновения в воздухе, диверсии или нападения.

    Аналогичной версии придерживается другой турецкий эксперт по вопросам безопасности Ибрагим Келеш. Газета Milliyet приводит его мнение о том, что необходимо рассматривать различные версии причин катастрофы: техническую неисправность, ошибку пилота, сезонные и погодные условия, плохую видимость. Однако существует и вероятность внешнего воздействия.

    Военный эксперт Казым Далкыран в свою очередь не исключил, что С-130 мог быть сбит средствами ПВО. Он сказал CNN turk, что в приграничных районах неопознанные самолеты могут быть автоматически сбиты некоторыми системами ПВО, находящимися в состоянии постоянной боевой готовности. Эксперт добавил, что в этом вопросе, конечно, следует дождаться заявлений министерства обороны Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили о крушении военно-транспортного самолета C-130 Hercules в Грузии.

    В Азербайджане подтвердили число погибших в результате авиакатастрофы. Издание AnewZ узнало версии причин крушения турецкого самолета.

    12 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    В Грузии на месте крушения самолета С-130 ВВС Турции нашли останки 18 из 20 военных

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в среду сообщил об обнаружении останков 18 турецких военных, которые 11 ноября вылетели из Азербайджана на родину и потерпели крушение в Сигнахском муниципалитете в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «останки 18 военных обнаружены, поиски еще двух продолжаются».

    Министр сообщил о создании совместно с Турцией следственной группы.

    «Это был военный самолет, информация будет распространяться поэтапно, в согласовании с турецкой стороной», – сказал Гека Геладзе, который находится на месте катастрофы.

    Ранее в среду эксперты в Турции допустили внешнее воздействие на упавший С-130.

    Власти Турции накануне заявили о крушении военно-транспортного самолета C-130 Hercules в Грузии.

    10 ноября 2025, 18:39 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о выплате компенсаций пассажирам парома из Трабзона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиры парома Seabridge, который совершил первый рейс из турецкого Трабзона в Сочи после долгого перерыва, но не получил разрешения войти в российский порт, смогут получить денежную компенсацию.

    В генеральном консульстве России в Трабзоне пояснили, что вечером 10 ноября достигнуто соглашение о выплате компенсаций каждому пассажиру, после чего люди смогут сойти на берег и самостоятельно вернуться на родину, передает ТАСС.

    «Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику», – добавили там.

    Дипломаты заверили, что постоянно поддерживают связь с местными властями, перевозчиком и российскими гражданами до полного разрешения ситуации. В генконсульстве отметили, что согласно информации Управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на высадку пассажиров не вводилось, и граждане могли покинуть судно – но без права возвращения на него.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи. Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда.

    11 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе границы между Грузией и Азербайджаном потерпел крушение турецкий военный вертолет, сообщает грузинский телеканал «Имеди».

    Военный вертолет, который, по предварительной информации, принадлежит Вооружённым Силам Турции, потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана, передает ТАСС.

    Грузинский канал «Имеди» распространил кадры, на которых виден момент падения вертолета, однако подробности происшествия пока неясны.

    На данный момент никакой официальной информации от грузинских государственных структур о причинах происшествия или его последствиях не поступало. Также неизвестно, находились ли на борту люди и есть ли среди них погибшие или пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции разбился военный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.

    Ранее вертолет потерпел крушение в уезде Фоча в провинции Измир на западе страны. Еще один военный вертолет разбился на востоке Турции.

    12 ноября 2025, 00:10 • Новости дня
    Временный поверенный заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом в Стамбуле

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы, заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

    «Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми», – приводит ТАСС его слова на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Стамбуле.

    Иванов уточнил, когда будет проявлена политическая воля со стороны Киева, Москва к таким переговорам готова в любой момент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года. Турция заявила о готовности продолжать посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине. Президент Турции Эрдоган отметил, что встречи в Стамбуле поспособствовали продвижению мирного процесса, поэтому страна готова принять четвертый раунд переговоров России и Украины.

    11 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    В Турции в отеле Аланьи умерла россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    В турецком курортном городе Аланья в отеле была обнаружена мертвой 63-летняя гражданка России, тело направлено в морг, полиция ведет расследование.

    63-летняя гражданка России скончалась в гостинице в Аланье на юге Турции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    Уточняется, что утром Наталью Барылюк нашли без сознания сотрудники отеля, после чего вызвали медицинскую помощь.

    Прибывшие на место врачи констатировали смерть россиянки. Сейчас тело женщины направлено в местный морг для установления точной причины смерти.

    Турецкая полиция уже начала расследование обстоятельств трагедии. Другие подробности о случившемся пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генконсульство России в Анталье подтвердило гибель гражданки России в городе Кемер.

    Летом в Аланье автомобиль сбил 56-летнюю женщину из России, в результате чего она погибла.


    11 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Причиной крушения вертолета Ка-226 в Дагестане назвали ошибку пилотирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ошибка пилотирования стала причиной крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

    Ошибка пилотирования признана приоритетной версией крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, передает ТАСС.

    В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что «бортовой самописец воздушного судна (черный ящик), изъятый в ходе осмотра места происшествия, передан в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предварительная информация о расшифровке показывает отсутствие технических неисправностей вертолета, вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане опубликовали список погибших в катастрофе с вертолетом Ка-226. Одной из рассматриваемых причин аварии назвали возможную техническую неисправность.

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости? Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

