Эксперты в Турции допустили внешнее воздействие на упавший С-130

Турецкие эксперты в области безопасности выдвинули ряд версий крушения военно-транспортного самолета С-130 в Грузии, среди которых есть и внешнее воздействие.
Турецкие эксперты в области безопасности выдвигают различные версии крушения военно-транспортного самолета С-130 ВС Турции в Грузии. Среди них есть и версия о внешнем воздействии, передает ТАСС.
Ведущий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, отставной военный Джошкун Башбуг в эфире CNN turk заявил, что в первую очередь необходимо исходить из того, что C-130 – проверенный временем военно-транспортный самолет, последний известный инцидент с которым произошел в 1982 году. Техническую неисправность как причину крушения следует исключить. То же касается погодных условий, так как о плохой погоде сообщили бы соответствующие ведомства. Остаются версии столкновения в воздухе, диверсии или нападения.
Аналогичной версии придерживается другой турецкий эксперт по вопросам безопасности Ибрагим Келеш. Газета Milliyet приводит его мнение о том, что необходимо рассматривать различные версии причин катастрофы: техническую неисправность, ошибку пилота, сезонные и погодные условия, плохую видимость. Однако существует и вероятность внешнего воздействия.
Военный эксперт Казым Далкыран, в свою очередь, не исключил, что С-130 мог быть сбит средствами ПВО. Он сказал CNN turk, что в приграничных районах неопознанные самолеты могут быть автоматически сбиты некоторыми системами ПВО, находящимися в состоянии постоянной боевой готовности. Эксперт добавил, что в этом вопросе, конечно, следует дождаться заявлений Министерства обороны Турции.
