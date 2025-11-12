Путин встретил Токаева в Георгиевском зале Кремля

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча президентов России и Казахстана началась с крепкого рукопожатия, передает ТАСС. Владимир Путин вышел встречать гостя в центр Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца под президентские фанфары. У установленных в зале государственных флагов России и Казахстана лидеры двух стран обменялись рукопожатием.

Известно, что президент Казахстана прибыл в Москву накануне и уже провел с российским лидером неформальную встречу, которая завершилась ужином в кремлевской квартире главы государства.

Кортеж с «Аурусом» президента Казахстана прибыл в Московский Кремль и остановился у парадного крыльца Большого Кремлевского дворца, где его встретил комендант Кремля Сергей Удовенко.

Государственный визит главы иностранного государства предполагает церемонию официальной встречи, которая традиционно проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Чтобы попасть в него, гостю предстоит, преодолев Парадную лестницу, подняться в Аванзал. Когда Токаев поднялся в Георгиевский зал, там его встретил Владимир Путин.

Ранее Токаев сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с Токаевым, которая продлилась почти три часа.

Лидеры обеих стран после завершения официальных мероприятий посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана в рамках дней культуры двух государств.