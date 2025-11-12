Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Путин встретил Токаева в Георгиевском зале Кремля
В Москве состоялась официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом.
Встреча президентов России и Казахстана началась с крепкого рукопожатия, передает ТАСС. Владимир Путин вышел встречать гостя в центр Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца под президентские фанфары. У установленных в зале государственных флагов России и Казахстана лидеры двух стран обменялись рукопожатием.
Известно, что президент Казахстана прибыл в Москву накануне и уже провел с российским лидером неформальную встречу, которая завершилась ужином в кремлевской квартире главы государства.
Кортеж с «Аурусом» президента Казахстана прибыл в Московский Кремль и остановился у парадного крыльца Большого Кремлевского дворца, где его встретил комендант Кремля Сергей Удовенко.
Государственный визит главы иностранного государства предполагает церемонию официальной встречи, которая традиционно проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Чтобы попасть в него, гостю предстоит, преодолев Парадную лестницу, подняться в Аванзал. Когда Токаев поднялся в Георгиевский зал, там его встретил Владимир Путин.
Ранее Токаев сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.
Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с Токаевым, которая продлилась почти три часа.
Лидеры обеих стран после завершения официальных мероприятий посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана в рамках дней культуры двух государств.