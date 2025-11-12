Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
Путин и Токаев решили посетить гала-концерт в Большом театре
Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сегодня после завершения официальных мероприятий посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 12 ноября посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры двух стран, передает ТАСС.
«Вечером [лидеры] посетят Большой театр, будет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры Казахстана и России», – сказал он на брифинге.
Ранее в этот день состоялась официальная встреча двух президентов. После переговоров планируется подписание «внушительного пакета документов», во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.
По словам Пескова, заключительной частью станет государственный обед, который глава российского государства даст в честь высокого гостя. «Такой сегодня напряженный график, много мероприятий содержательных», – заключил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла неформальная встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
Президенты России и Казахстана обсудили тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.
Дмитрий Песков ранее заявил, что не видит ничего необычного во встрече Токаева с Дональдом Трампом.