Путин и Токаев решили посетить гала-концерт в Большом театре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 12 ноября посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры двух стран, передает ТАСС.

«Вечером [лидеры] посетят Большой театр, будет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры Казахстана и России», – сказал он на брифинге.

Ранее в этот день состоялась официальная встреча двух президентов. После переговоров планируется подписание «внушительного пакета документов», во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.

По словам Пескова, заключительной частью станет государственный обед, который глава российского государства даст в честь высокого гостя. «Такой сегодня напряженный график, много мероприятий содержательных», – заключил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла неформальная встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Президенты России и Казахстана обсудили тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

Дмитрий Песков ранее заявил, что не видит ничего необычного во встрече Токаева с Дональдом Трампом.