Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом
Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.
Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.
«Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.