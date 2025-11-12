  • Новость часаМинобороны сообщило о уничтожении 22 украинских БПЛА за ночь
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    31 комментарий
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня

    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против компании Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи и прямом искажении смысла в документальном фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Дональд Трамп пригрозил подать в суд иск на Би-би-си на сумму 1 млрд долларов из-за документального фильма. Адвокат Трампа заявил, что речь политика от шестого января 2021 года была отредактирована «злонамеренно и уничижительно».

    В письме телекомпании адвокат потребовал полного отзыва документального фильма, извинений и выплат, которые «должным образом компенсируют ущерб, причиненный президенту Трампу». В случае невыполнения этих требований Трамп намерен «защищать свои законные права, в том числе путем подачи иска на сумму не менее одного млрд долларов».

    The New York Times сообщает, что глава Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты в воскресенье из-за давления в связи с монтажом документального фильма. В заявлении на своем сайте Би-би-си сообщила о получении письма с угрозой судебного иска и пообещала ответить «в установленном порядке». Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?», который транслировался перед президентскими выборами в прошлом году, уже был удален с онлайн-платформы Би-би-си.

    Председатель Би-би-си Самир Шах заявил, что комитет по стандартам обсуждал жалобы на монтаж ролика в январе и мае, и что замечания были переданы команде BBC, которая занималась производством документального фильма. «Оглядываясь назад, было бы лучше принять более формальные меры», – отметил он и добавил: «Мы признаем, что способ редактирования речи создал впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы принести извинения за эту ошибку».

    Следует отметить, что Трамп неоднократно использовал судебные иски для оказания давления на медиакомпании и журналистов, которые ему не нравятся. В октябре 2024 года Трамп подал иск, заявляя, что CBS News отредактировала интервью «60 минут» с Камалой Харрис, чтобы ее ответы выглядели более сложными, чем они были. Paramount Global согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов для урегулирования дела в июле. В этом году президент подал в суд на The New York Times и трех ее репортеров на 15 млрд долларов за статьи, которые он счел ложными и злонамеренными. Он также подал в суд на Penguin Random House, издателя книги, написанной двумя репортерами Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии в 2021 году.

    Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа, заявляя, что редактирование речи создало впечатление призыва к беспорядкам.

    Эксперты отметили, что увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.

    Скандал с Би-би-си уже вызвал раскол среди британских политиков и усилил внимание к публикациям, связанным с США, но в отношении России потоки лжи останутся прежними.

    Комментарии (9)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    «В Кремле проходит встреча Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», – сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент Казахстана прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России.

    Накануне Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 04:35 • Новости дня
    На прямой линии с Путиным обсудят вопросы соцсферы и поддержку участников СВО

    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы социальной сферы, поддержки семей и участников спецоперации станут основными темами на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, считает руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Большинство обращений граждан на прямой линии с президентом России будет посвящено вопросам социальной сферы, а также поддержке семей и участников СВО, заявил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    С 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным в Народном фронте открывается кол-центр для приема обращений и вопросов граждан. По итогам прямого эфира движение продолжает обрабатывать обращения россиян, которые не успели прозвучать в ходе трансляции. Как отметил Кузнецов, работа с обращениями граждан не прекращается ни на день.

    Он отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки.

    «Например, система ОМС не покрывает стоматологические услуги, необходимые участникам СВО после тяжелых травм. Ранее стоматология считалась сферой красоты, а теперь бойцам требуется сложное вмешательство, часто в частных клиниках. Этот вопрос уже обсуждается на площадке Госсовета», – сказал Кузнецов.

    По его словам, из года в год есть традиционный набор вопросов, связанных с социальной сферой и мерами социальной поддержки. Также в числе самых частых тем – вопросы, касающиеся проведения спецоперации. Эти обращения стабильно входят в пятерку наиболее значимых проблем, с которыми люди обращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года. Он рассказал о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным, отметив, что президент знает о применения ИИ на прямой линии.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Песков объяснил сопровождение самолета Токаева истребителями Су-35

    Tекст: Катерина Туманова

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России истребителями Су-35 с момента его пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы не связаны с вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой почетный караул в рамках государственного визита является обычной практикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Вечером 11 ноября встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России сопровождают истребители Су-35.

    «С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России», – сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, передает ТАСС.

    Государственный визит Токаева в Россию проходит 11–12 ноября. В ходе переговоров президент России Владимир Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    Ранее Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

    В конце октября лидеры России и Казахстана по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    В Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Токаев: Путин пользуется в Казахстане уважением как глобальный деятель

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин пользуется в республике неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, пишет «Российская газета».

    По словам Токаева, имя российского лидера обсуждают не только политики, но и простые граждане во всех странах мира. Он подчеркнул, что все достижения в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России неразрывно связаны с деятельностью Владимира Путина.

    Токаев также отметил признание роли Путина в решении глобальных проблем.

    «В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений», – написал президент Казахстана в статье для «Российской газеты».

    Токаев добавил, что преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно. По его мнению, участие России остается неотъемлемым условием для конструктивного решения международных вопросов.

    Президент Казахстана обратил внимание, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и санкционное давление, Астана и Москва сохранили сотрудничество. Он назвал визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года историческим, отметив, что тогда был подписан значительный пакет соглашений, открывающих новые возможности для партнерства.

    Особое место в двусторонних отношениях, по словам Токаева, занимает энергетика: страны обеспечивают бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Президент выделил проект по строительству первой в республике атомной электростанции совместно с Росатомом как «якорный» для модернизации экономики. Этот объект позволит Казахстану замкнуть весь ядерный топливный цикл – от добычи урана до производства электроэнергии.

    Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    Во время визита главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений и подпишут соответствующие документы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера для России и проявляет готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.

    В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

    «Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

    3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

    Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль сообщил о готовности оперативно организовать беседу Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    При необходимости телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть организован очень быстро, однако пока контактов не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могут быть подготовлены в кратчайшие сроки, однако на данный момент новой беседы не состоялось, передает ТАСС.

    «Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно», – подчеркнул Песков.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей об Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулирования на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Мирзиеевым крупные проекты России и Узбекистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию крупных совместных проектов, уделив особое внимание энергетике.

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону совместные крупные проекты двух стран, в том числе в сфере энергетики, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    «Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики», – говорится в сообщении российской стороны. Также отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

    В Кремле добавили, что президенты затронули актуальные международные темы и договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с Аксеновым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу в Кремле с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, где последний представит свой доклад, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что во вторник президент России Владимир Путин примет в Кремле главу Республики Крым Сергея Аксенова, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что «у него будет с докладом Сергей Аксенов, глава Крыма. Это будет открытое для СМИ мероприятие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов предложил президенту России Владимиру Путину открыть в Крыму пограничное училище.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также отметил, что у президента запланирован ряд встреч и мероприятий на вторник, и работает он в Кремле.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева состоится во вторник в Москве.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева во вторник в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Москве во вторник вечером, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что вечером во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Запланирована первая беседа в рамках государственного визита казахстанского лидера, а также неформальный обед.

    Песков также отметил, что частые контакты Путина и Токаева являются нормальным явлением, учитывая партнерские отношения между странами.

    «В целом Казахстан – это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник. Поэтому частое общение – это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков заявил, что если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать российскую сторону о своих контактах с американским лидером Дональдом Трампом, то Москве было бы интересно узнать о содержании беседы политиков.

    Президент России Владимир Путин планирует рассказать Касым-Жомарту Токаеву о ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.

    Дмитрий Песков заявил, что Казахстан остается особо привилегированным партнером России и готов содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков: Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном в сфере поставок газа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в области поставок газа, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможном обсуждении нефтегазового сотрудничества с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в контексте санкций против Роснефти и Лукойла, Песков отметил важность газовых проектов между тремя странами.

    Предстоящий государственный визит Токаева в Россию запланирован на 11-12 ноября, в ходе которого стороны обсудят вопросы развития отношений и актуальные темы региональной и глобальной повесток. В конце октября Соединенные Штаты ввели санкции против 34 дочерних структур российских компаний Роснефть и Лукойл.

    Ранее Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Казахстан и Россия планируют модернизировать завод для новых задач.

    Также Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан с использованием территории Казахстана для транзита.

    Комментарии (0)
    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

