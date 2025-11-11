Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России

Tекст: Валерия Городецкая

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России», – сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, передает ТАСС.

Государственный визит Токаева в Россию проходит 11–12 ноября. В ходе переговоров президент России Владимир Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Ранее Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

В конце октября лидеры России и Казахстана по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

В Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.