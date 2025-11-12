То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
МЭА спрогнозировало пиковый спрос на нефть к 2030 году
МЭА: Спрос на нефть вырастет до 102 млн баррелей в сутки к 2030 году
Спрос на нефть в мире достигнет своего максимума в 102 млн баррелей в сутки примерно к 2030 году, после чего начнет постепенно снижаться, следует из доклада агентства World Energy Outlook.
В документе отмечается, что основные драйверы сокращения спроса – рост электромобилей и изменения в структуре производства энергии, передает РИА «Новости».
По оценкам Международного энергетического агентства, к 2035 году электромобили будут занимать более 50% от общего объема продаж по сравнению с нынешними 20%. К этому времени на дорогах окажется свыше 840 млн электромобилей, что приведет к вытеснению 10 млн баррелей нефти в сутки, преимущественно в странах Азии и Европы.
Несмотря на общий тренд на снижение потребления нефти, ее использование в таких отраслях, как нефтехимия и авиация, продолжит расти до 2035 и 2050 годов соответственно, подчеркивается в докладе. Эти сектора, по мнению агентства, останутся устойчивыми потребителями нефти в долгосрочной перспективе.
Что касается российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), МЭА прогнозирует, что к 2035 году его объем будет сохраняться на нынешнем уровне – примерно 50 млрд кубометров в год или 36,25 млн тонн. При этом агентство отмечает: несмотря на переориентацию на новые рынки, доходы России от поставок газа вряд ли вернутся к рекордам 2021 года – разрыв может сохраниться вплоть до 2050 года.
В октябре сообщалось, что за прошедший летний сезон объем импорта СПГ в страны Европы достиг 76,6 млрд кубометров, что стало новым абсолютным максимумом.
Ранее Bloomberg сообщал, что партия российского сжиженного природного газа поступила на китайский терминал впервые после введения британских санкций против этого объекта, что свидетельствует о продолжении энергетического сотрудничества между Москвой и Пекином.