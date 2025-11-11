Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.0 комментариев
Песков: Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном
Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном в сфере поставок газа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в области поставок газа, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном обсуждении нефтегазового сотрудничества с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в контексте санкций против Роснефти и Лукойла, Песков отметил важность газовых проектов между тремя странами.
Предстоящий государственный визит Токаева в Россию запланирован на 11-12 ноября, в ходе которого стороны обсудят вопросы развития отношений и актуальные темы региональной и глобальной повесток. В конце октября Соединенные Штаты ввели санкции против 34 дочерних структур российских компаний Роснефть и Лукойл.
Ранее Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Казахстан и Россия планируют модернизировать завод для новых задач.
Также Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан с использованием территории Казахстана для транзита.