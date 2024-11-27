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Путин: Россия намерена увеличить транзит газа в Узбекистан через Казахстан
Путин заявил о плане наращивать поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан
Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан, используя территорию Казахстана для транзита, сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в Астану.
«Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… Газпром действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан – такие поставки мы будем наращивать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
В среду президент России Владимир Путин заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества.
Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана готова предоставить территорию для строительства газопровода из России в Китай через Казахстан.