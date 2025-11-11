Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?0 комментариев
Шойгу обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Египта в Каире
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил в Каире с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати вопросы двусторонних и международных отношений, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности России.
В Каире состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, передает РИА «Новости».
В ходе переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, имеющих значение для двусторонних отношений между Россией и Египтом.
Особое внимание было уделено перспективам увеличения сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с Сергеем Шойгу подчеркнул важность сотрудничества с Россией. Ас-Сиси также передал приветствие президенту России Владимиру Путину.