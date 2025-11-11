Будущее последнего вертолетного завода Британии оказалось под угрозой

Tекст: Антон Антонов

Завод в Йовиле, графство Сомерсет, принадлежит холдингу Leonardo. Чинголани заявил, что будущее завода под угрозой, если он не получит контракт на 1,3 млрд долларов на замену выведенных из эксплуатации боевых вертолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Если контракт не будет заключен, компания должна задуматься, почему мы держим там завод уже 15 лет и ничего не получаем», – сказал Чинголани.

По словам главы холдинга, Leonardo не может бесконечно субсидировать завод, если бизнес не получает реальной отдачи. Чинголани подчеркнул, что недавно обсуждал ситуацию с министром обороны Британии Джоном Хили, чтобы ускорить принятие решения. Ожидается, что определенность по финансированию появится до конца года.

