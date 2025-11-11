Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
Будущее последнего вертолетного завода Британии оказалось под угрозой
Глава итальянского оборонного холдинга Leonardo Роберто Чинголани заявил о возможном закрытии последнего вертолетного завода Британии, пишет Financial Times.
Завод в Йовиле, графство Сомерсет, принадлежит холдингу Leonardo. Чинголани заявил, что будущее завода под угрозой, если он не получит контракт на 1,3 млрд долларов на замену выведенных из эксплуатации боевых вертолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Если контракт не будет заключен, компания должна задуматься, почему мы держим там завод уже 15 лет и ничего не получаем», – сказал Чинголани.
По словам главы холдинга, Leonardo не может бесконечно субсидировать завод, если бизнес не получает реальной отдачи. Чинголани подчеркнул, что недавно обсуждал ситуацию с министром обороны Британии Джоном Хили, чтобы ускорить принятие решения. Ожидается, что определенность по финансированию появится до конца года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к возможным боевым действиям и увеличении оборонных вложений. Правительство Британии выразило намерение реализовать масштабную стратегию укрепления оборонных способностей страны.