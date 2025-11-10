Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.10 комментариев
Суд заключил под стражу мужчину после взрыва газа в Тульской области
Суд в Тульской области по ходатайству следствия избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в причастности к частичному обрушению жилого дома в поселке Куркино, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
В результате инцидента, произошедшего 9 ноября, в доме прогремел взрыв бытового газа. В пресс-службе регионального управления СК РФ уточнили: «По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области в отношении мужчины, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2026 года», передает ТАСС.
Накануне следственные органы задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине Тульской области.
Напомним, в многоквартирном доме поселка Куркино в Тульской области произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд, пострадали люди.
Ранее под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет. Прокуратура уточнила, что работники газовой службы прибыли на вызов о запахе газа, а взрыв произошел спустя некоторое время после их прибытия.