Суд заключил под стражу мужчину после взрыва газа в Тульской области

Tекст: Дарья Григоренко

В результате инцидента, произошедшего 9 ноября, в доме прогремел взрыв бытового газа. В пресс-службе регионального управления СК РФ уточнили: «По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области в отношении мужчины, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2026 года», передает ТАСС.

Накануне следственные органы задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине Тульской области.

Напомним, в многоквартирном доме поселка Куркино в Тульской области произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд, пострадали люди.

Ранее под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет. Прокуратура уточнила, что работники газовой службы прибыли на вызов о запахе газа, а взрыв произошел спустя некоторое время после их прибытия.