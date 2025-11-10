  • Новость часаГреф показал Путину «умное» кольцо
    10 ноября 2025, 14:47 • Новости дня

    ЕК не подтвердила подготовку 20-го пакета санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия воздерживается от комментариев по поводу возможной работы над новым, 20-м по счету пакетом санкций против России, заявила представитель комиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

    «Мы не комментируем нашу работу над санкциями», – отметила она, подчеркнув, что Евросоюз продолжает работу в этом направлении, но не уточнила, идет ли речь именно о новом пакете ограничений, передает ТАСС.

    На прямой вопрос журналистов о возможных сроках утверждения 20-го пакета санкций Хиппер также не стала отвечать.

    Кроме того, Хиппер отметила, что ЕС ищет способы предоставить дополнительную энергетическую поддержку Украине из-за массовых отключений электроснабжения в стране. «ЕС работает над предоставлением дополнительной энергетической помощи Украине», – заявила Хиппер, не вдаваясь в подробности о конкретных мерах.

    Она добавила, что ЕС намерен и дальше продолжать поставки вооружения и финансирование украинских властей, а также поддерживать сотрудничество с третьими странами для увеличения объема помощи Украине.

    В октябре Евросоюз одобрил новый пакет санкций, затронувший более 100 танкеров с российской нефтью, а также ограничил возможность перемещения российских дипломатов по странам союза.

    В ответ Москва объявила о значительном расширении списка европейских политиков и чиновников, которым после принятия 19-го пакета санкций ЕС запрещено въезжать в Россию.

    7 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами

    Каллас назвала визиты россиян в Европу «привилегией»

    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Введением новых визовых ограничений для граждан России власти Европейского союза объяснили инцидентами с БПЛА и диверсиями, передает РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС – это привилегия, а не данность».

    По ее словам, действия Евросоюза направлены на обеспечение безопасности, поскольку в последнее время отмечается рост случаев, связанных с применением беспилотников. Решение о визовых мерах принято для минимизации потенциальных угроз, связанных с гражданами России на территории ЕС.

    Напомним, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК 9-10 ноября в Колумбии из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен испортила отношения с Каей Каллас из-за мужчины.

    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова нюпообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    8 ноября 2025, 12:58 • Новости дня
    ЕК не смогла убедить Бельгию на использование российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не сумела убедить бельгийские власти на использование замороженных российских активов, сообщает бельгийская пресса в субботу.

    На встрече с делегацией Бельгии в пятницу ЕК не убедила бельгийских представителей на использование замороженных активов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Напомним, в ЕК создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. В Еврокомиссии признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    СМИ писали, что США поддерживают инициативу по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву.

    7 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Министр рыболовства Норвегии Несс заявила о возможных убытках от ухода рыбаков из России

    Министр рыболовства Норвегии Несс заявила о возможных убытках от ухода рыбаков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

    Министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс заявила, что Осло столкнется с убытками из-за ухода российских рыбаков из норвежской экономической зоны Баренцева моря, пишет РИА «Новости». Политик выразила опасения, что если стороны не достигнут соглашения, российские рыбаки переключатся на свою зону, где добывается более мелкая рыба, тогда как в норвежской ловят рыбу крупнее.

    «Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», – заявила Сивертсен Несс. Переговоры по распределению квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году проходят с трудностями, подчеркнула министр.

    Тем не менее, она добавила, что Норвегия настроена продлить соглашение с Россией, действующее почти 50 лет.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

    В июле Осло ввел санкции в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», базирующихся в Мурманске. Москва пообещала принять ответные меры в случае сохранения этих ограничений для российских компаний.

    7 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам

    ЕК: Запрет на многократные шенгенские визы для россиян вступит в субботу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России вступит в силу в ближайшую субботу, 8 ноября, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    Ламмерт сообщил на брифинге, что члены Евросоюза были официально уведомлены о решении в пятницу, передает РИА «Новости».

    «Государства-члены получают официальное уведомление на следующий день после принятия комиссией. Принятие состоялось вчера днем, поэтому сегодня они уведомлены, и это вступает в силу через день – в субботу», – пояснил представитель ЕК.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Ранее в ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам.

    7 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    Болгарский парламент ввел внешнее управление активами «ЛУКОЙЛа»

    В Болгарии ввели внешнее управление активами «ЛУКОЙЛа» в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Болгарии утвердил поправки, предусматривающие передачу всех прав по управлению болгарскими активами «ЛУКОЙЛа» назначенному государством управляющему.

    Решение о введении внешнего управления над активами компании «Лукойл» в Болгарии было утверждено парламентом страны во втором окончательном чтении, пишет ТАСС. Депутаты правящего большинства  внесли поправки в основной закон об административном регулировании экономики, связанной с нефтью и продуктами ее переработки.

    Теперь на крупнейшем НПЗ страны «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» будет создан пост особого торгового управляющего. С момента его назначения на должность текущее руководство, акционеры и владельцы предприятия теряют права по принятию решений, владению акциями и распоряжению деньгами завода.

    Особый управляющий наделяется исключительными полномочиями. Все его административные акты не подлежат обжалованию ни в административном, ни в судебном порядке. Принятые меры фактически исключают возможность влияния «ЛУКОЙЛа» на процессы внутри болгарских активов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на документ по условиям продажи активов «ЛУКОЙЛа».

    Ранее Радев опротестовал требование контроля спецслужб при продаже активов компании и вернул законопроект в парламент.

    До этого Болгария подала запрос на исключение из американских санкций в отношении «ЛУКОЙЛа».

    7 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Швейцарии подтвердили, что страна присоединится к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз гражданам России, вступающим в силу с субботы.

    Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.

    В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».

    Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.

    Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.

    8 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    @ t.me/rusembswe

    Tекст: Вера Басилая

    В Стокгольме на территорию российского торгового представительства вновь сбросили краску с дрона, с мая прошлого года число нападений превысило два десятка, сообщило посольство России в Швеции.

    Российское торговое представительство в Стокгольме утром 8 ноября снова подверглось атаке дрона, который сбросил краску на территорию учреждения. Инцидент подтвердило посольство России в Швеции, отметив, что подобные нападения повторяются регулярно, передает РИА «Новости».

    С мая 2024 года количество атак на посольство и торгпредство превысило 20 случаев. В сообщении посольства отмечается: «Комментарии, как говорится, излишни».

    Ранее, 7 сентября, аналогичная атака с применением дрона и краски уже фиксировалась в отношении российского посольства. По данным российских дипломатов, за последние полтора года российские представительства в Швеции более 20 раз сталкивались с подобными действиями, объектами нападений становились и территории рядом с жилыми домами и школой при посольстве.

    Для атак, по словам дипломатов, применялись опасные стеклянные емкости, способные причинить травмы. Несмотря на расследование со стороны шведской полиции, найти виновных в нападениях не удалось, расследование продолжается, но пока не приносит результатов.

    Ранее в ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника.

    Временного поверенного в делах Швеции в России вызывали в МИД России после аналогичного инцидента у торгового представительства в июле.

    В Копенгагене несколько зданий российского посольства, в том числе школа, подверглись нападению с краской, но нарушителей не нашли.

    8 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии

    Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию из-за закрытия Вильнюсом границы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Литвы заявили, что могут запретить транзит белорусских грузов по железной дороге, если ситуация с застрявшими на границе фурами не разрешится, а также намерены взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы, сообщает радио LRT.

    Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сообщил национальному радио LRT, что Вильнюс рассматривает возможность введения долгосрочных ограничений на перевозку белорусских железнодорожных грузов через литовскую территорию, передает ТАСС.

    «Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», – заявил Доброволскас.

    Помимо этого, литовские власти хотят взыскать ущерб с белорусской стороны за нанесенные автоперевозчикам страны потери, возникшие по вине самих решений Вильнюса. Доброволскас призвал перевозчиков собрать данные о нанесенных им убытках, чтобы, после правовой оценки, потребовать их компенсацию с Белоруссии или ее имущества.

    Вильнюс на месяц – до 30 ноября, с возможностью продления – закрыл движение автотранспорта через границу с Белоруссией. По сведениям белорусской таможни, внутри страны скопились более 5 тыс. литовских грузовиков. Белорусские власти разрешили их выезд только через литовский участок границы, чтобы не перенаправлять нагрузку на другие маршруты. Вильнюс обратился к руководству Лидского погранотряда с просьбой вернуть литовские фуры на родину.

    Минск в свою очередь призвал Литву возобновить полноценную работу пропускных пунктов и напомнил, что инициатива по одностороннему закрытию приграничных дорог исходила исключительно от литовской стороны. В Белоруссии подчеркивают, что о принятии избирательных мер речи не идет.

    Ранее почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.

    В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    7 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Reuters: США поддержали планы ЕС использовать активы России для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США поддерживают планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что Вашингтон полностью согласен с действиями ЕС в этом направлении, и поддерживает шаги, которые ЕС в настоящее время предпринимает для использования активов в качестве инструмента.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми механизмами для возвращения замороженных за рубежом активов.

    Еврокомиссия подготовила законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии.

    ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    8 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Белоруссия обвинила Литву в дезинформации о ситуации на границе

    МИД Белоруссии заявил о попытках Литвы обвинить Минск в кризисе на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону, сообщили в МИД Белоруссии.

    Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону, говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии, передает ТАСС.

    В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что Белоруссия не запрещала возвращение литовских грузовых автомобилей и не закрывала границу со своей стороны.

    В МИД Белоруссии также подчеркнули, что прекращение работы на границе инициировано литовской стороной, и только от нее зависит возобновление пропуска грузовых автомобилей.

    «Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену», – заявили представители МИД республики.

    Минск выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной работы границы с Литвой и конструктивных двусторонних отношений, добавив, что возвращение грузового транспорта возможно только после соответствующего решения литовских властей.

    Власти Литвы допустили возможность запрета транзита белорусских грузов по железной дороге. Вильнюс также заявил о намерении взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы.

    Напомним, почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.

    В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    7 ноября 2025, 22:59 • Новости дня
    Орбан назвал причины провала Запада в урегулировании конфликта на Украине

    Орбан назвал разобщенность Запада причиной провала переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    Западные страны не могут урегулировать конфликт на Украине в значительной мере из-за собственной разобщенности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

    «Только правительства Соединенных Штатов и маленькой Венгрии в Европе выступают за мир», – отметил премьер Венгрии.

    По его словам, остальные государства Евросоюза поддерживают продолжение боевых действий на Украине, что, по мнению Орбана, мешает достижению мира. Премьер считает, что основная причина затруднений – отсутствие единства среди западных стран.

    Также Орбан отметил, что продолжает считать ошибочным представление о возможности победы Украины над Россией на поле боя.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил сложность урегулирования конфликта на Украине из-за недоверия между сторонами, но также указал на определенный прогресс.

    Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем.

    В Кремле заявили, что приостановка урегулирования связана с неготовностью Киева к политико-дипломатическому решению и влиянием стран Европы.

    8 ноября 2025, 19:53 • Новости дня
    Болгария начала подготовку к национализации НПЗ «Лукойл»

    Вице-президент Болгарии признала критическую важность НПЗ «Лукойл» для страны

    Tекст: Вера Басилая

    В Болгарии и Румынии обсуждают различные способы сохранить работу НПЗ компании «Лукойл» после введения американских санкций, включая передачу контроля национальным структурам, сообщает газета Politico.

    Газета Politico писала, что власти Болгарии и Румынии ищут пути обхода антироссийских санкций США в отношении компании «Лукойл» и сохранения работы принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Новый пакет американских ограничений вступит в силу 21 ноября, и страны срочно разрабатывают правовые механизмы для временной передачи активов под контроль национальных структур. В Болгарии уже принят закон, дающий правительству право назначать руководство НПЗ в Бургасе, а также рассматривается сценарий полной национализации завода.

    В Румынии национализация называется крайней мерой, и власти готовятся направить запрос о предоставлении отсрочки по санкциям.

    Болгарские политики подчеркивают, что потеря НПЗ «Лукойла» может негативно сказаться на ситуации в стране. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила: «Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение».

    Йотова подчеркнула, что вопрос будущего завода имеет исключительно национальное значение и требует широкой поддержки как в парламенте, так и в обществе, передает РИА «Новости».

    Ранее парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» государственному управляющему. Депутаты Болгарии преодолели вето президента на закон о продаже активов «Лукойла».

    Руководство «Лукойла» объявило о намерении продать зарубежные активы по причине санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла».


    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации