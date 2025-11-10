ЕК не подтвердила подготовку 20-го пакета санкций против России

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы не комментируем нашу работу над санкциями», – отметила она, подчеркнув, что Евросоюз продолжает работу в этом направлении, но не уточнила, идет ли речь именно о новом пакете ограничений, передает ТАСС.

На прямой вопрос журналистов о возможных сроках утверждения 20-го пакета санкций Хиппер также не стала отвечать.

Кроме того, Хиппер отметила, что ЕС ищет способы предоставить дополнительную энергетическую поддержку Украине из-за массовых отключений электроснабжения в стране. «ЕС работает над предоставлением дополнительной энергетической помощи Украине», – заявила Хиппер, не вдаваясь в подробности о конкретных мерах.

Она добавила, что ЕС намерен и дальше продолжать поставки вооружения и финансирование украинских властей, а также поддерживать сотрудничество с третьими странами для увеличения объема помощи Украине.

В октябре Евросоюз одобрил новый пакет санкций, затронувший более 100 танкеров с российской нефтью, а также ограничил возможность перемещения российских дипломатов по странам союза.

В ответ Москва объявила о значительном расширении списка европейских политиков и чиновников, которым после принятия 19-го пакета санкций ЕС запрещено въезжать в Россию.