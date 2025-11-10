В России снизился рост преступности среди несовершеннолетних

МВД: Рост преступности среди несовершеннолетних в России снизился с 30% до 12%

Tекст: Дарья Григоренко

Колесник, выступая на круглом столе в Госдуме, отметил, что прирост преступности среди детей и подростков снизился с 30% в начале года до чуть более 12% по итогам девяти месяцев, передает ТАСС.

Он добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря совместным усилиям всех субъектов профилактики. Он также подчеркнул, что до сих пор основной проблемой остается деструктивное информационное воздействие в интернете.

Особое внимание, по словам Колесника, привлекает влияние зарубежных площадок. «Каждый раз, когда, блокируя тот или иной противоправный контент, а с 2022 года было заблокировано более 276 тыс. ресурсов, мы не можем дотянуться до тех, кто его распространяет», – сказал он. Замначальника добавил, что большинство противоправных материалов размещается за рубежом, что затрудняет борьбу с их распространением.

В июле в Генеральной прокуратуре России сообщили, что число преступлений, совершенных подростками, за первое полугодие 2025 года увеличилось до 13,8 тыс., превысив показатели двух предыдущих лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура отметила заметное снижение числа убийств, грабежей и разбоев в России в первом полугодии 2025 года. Общее количество преступлений в стране уменьшилось на 1,8%.