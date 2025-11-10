Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин не затрагивал вопрос итогов визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США и его встречу с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: «Нет, обсуждения не было на сей счет».

Таким образом, в ходе контактов между лидерами России и Венгрии этот аспект не выносился на обсуждение и не обсуждался в официальном формате.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.

