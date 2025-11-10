Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не поднимал тему американской поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговорах.
Президент России Владимир Путин не затрагивал вопрос итогов визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США и его встречу с Дональдом Трампом, передает ТАСС.
На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: «Нет, обсуждения не было на сей счет».
Таким образом, в ходе контактов между лидерами России и Венгрии этот аспект не выносился на обсуждение и не обсуждался в официальном формате.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.
